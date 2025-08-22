Junior säkerhetspolitisk analytiker med inriktning mot USA och Nato
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
FOI:s avdelning Försvarsanalys växer och söker nu en analytiker/forskare på junior nivå till enheten för Internationell säkerhetspolitik. Har du nyligen avlagt magisterexamen inom t.ex. statsvetenskap eller annat relevant ämne samt har ett tydligt intresse för säkerhets- och försvarspolitik? Har du dessutom arbetat inom forsknings-/analysverksamhet? Då kanske just du blir vår nya kollega!
Om tjänsten
Som analytiker/forskare vid enheten för International säkerhetspolitik bedriver du tillämpad forskning, analys och studier på olika uppdragsgivares beställning. Enhetens största uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, men vi arbetar även på uppdrag av Utrikesdepartementet, Försvarsmakten och andra aktörer inom det svenska totalförsvarets ram. Studierna har policyrelevant inriktning och genomförs på vetenskaplig grund. Eftersom våra uppdrag gäller internationella förhållanden omfattar tjänsten också studieresor till aktuella länder samt byggande av internationella nätverk genom samarbeten och konferensdeltagande.
Om enheten
FOI finns på fyra platser: Stockholm-Kista, Stockholm-Grindsjön, Linköping och Umeå. Du kommer att ingå i enheten Internationell säkerhetspolitik som tillhör avdelningen Försvarsanalys, vars kontor är beläget i Kista. Läs mer om vad vi gör inom avdelningen Försvarsanalys: https://www.foi.se/omfoi/organisation/forsvarsanalys.html
och enheten Internationell säkerhetspolitik: https://www.foi.se/forskning/forskningsomraden/sakerhetspolitik.html
.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
minst en magisterexamen i statsvetenskap, internationella relationer, krigsvetenskap, eller annan inriktning som vi bedömer relevant för vår verksamhet;
dokumenterade kunskaper av och tydligt intresse för säkerhets- och försvarspolitik, gärna avseende USA, den transatlantiska länken och Nato och dess strategi för avskräckning och försvar;
förmåga att uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har god analytisk förmåga och vana att bryta ner komplexa frågor och lösa komplicerade problem. För att lyckas i arbetet är det också en förutsättning att du har ett stort engagemang inom arbetsområdet och intresse för att lära dig mer. Eftersom vi arbetar i projektform är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och har god kommunikativ förmåga. Du tycker att det är stimulerande och roligt att skriva. Du är även bekväm med att tala inför publik och rapportera resultat både i föredragsform och i form av kortare eller längre texter. Du är också kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Vidare är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och planerar samt organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Härvid är det naturligt för dig att förhålla dig till höga krav på säkerhet och sekretess. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
arbetslivserfarenhet från forsknings-/analysverksamhet eller från annan utrikes- eller försvarsmyndighet;
kunskap om militära förhållanden, t.ex. genom värnplikt, anställning eller officersutbildning;
språkkunskaper i andra europeiska språk - främst i tyska, franska, polska, estniska, lettiska, eller litauiska.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner inom främst det militära och civila försvaret, blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som vanligtvis inleds med sex månaders provanställning. Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld? Välkommen med din ansökan i form av CV, personligt brev och ett skrivprov, företrädesvis en akademisk uppsats/artikel, via ansökningsknappen senast den 21 september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mike Winnerstig. Fackliga företrädare är Monia Lougui (SACO) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten. Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta oss.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Mike Winnerstig +46 08-5550300 Jobbnummer
9470324