Junior rekryteringskonsult till Talangjägarna

Talangjägarna Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-09-01Jag upplever Talangjägarna som en arbetsplats som verkligen ser till din personliga utveckling, och där jag snabbt har fått visa vad jag går för. Genom att jobba hårt och visa framfötterna har jag på kort tid få ta allt mer ansvar, avancera i rekryterarrollen och lära mig av duktiga kollegor. Jonathan Waldefeldt, RekryteringskonsultVårt erbjudandeTalangjägarna befinner sig på en spännande tillväxtresa som pågått sedan starten 2009 och för femte året i rad har vi blivit Gasellföretag. Nu söker vi dig som med stort engagemang vill lära och utvecklas inom rekrytering i ett entreprenörsdrivet bolag med hög expansionstakt. Du erbjuds en plats i vårt härliga Leveransteam som i dagsläget består av drygt tio medarbetare och präglas av samarbete och kunskapsdelning. Vi har ett agilt arbetssätt för att säkerställa att vi arbetar strukturerat och med rätt fokus i våra processer och vi har ett nära samarbete med Säljteamet. Det kommer att bli ett händelserikt 2020 och för personer med rätt inställning och driv erbjuds goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss kommer du trivas om du är en prestigelös, relationsskapande och affärsdriven person som trivs i en målinriktad och snabbrörlig miljö!ArbetsuppgifterDu kommer att få möjlighet att arbeta med rekrytering till välkända företag inom olika branscher, fokus är uppsökande rekryteringar inom IT/Teknik men även andra kompetenser förekommer. Initialt kommer du mestadels arbeta med kandidatkontakten men utifrån egen takt och förmåga kommer du få möjlighet att ta stort ansvarar i rekryteringsprocessens alla delar såsom kravprofilstagning och dialog med kund. I tjänsten ingår också deltagande vid de event och evenemang som vi anordnar i samarbete med våra kunder. Då flera av våra rekryteringar är kopplade till olika typer av kompetensförsörjningsprogram kommer du även ges chans till insikt i arbetet med den mer strategiska dimensionen av kompetensförsörjning.Din profilVi tror att du har en eftergymnasial utbildning där du under studierna gärna kommit i kontakt med rekryteringsbranschen och nu är redo att rivstarta din karriär. Är du snabblärd, energifylld, uthållig och nyfiken kommer du troligtvis lyckas mycket bra i rollen. Vidare är det bra om du tycker det är spännande med tekniska innovationer då de flesta av våra rekryteringar är inom IT/Teknik, men du behöver ingen förkunskap. Om du arbetat extra som rekryteringsassistent, researcher eller liknande är det meriterande men inget krav. Har du tidigare arbetat prestationsinriktat mot uppsatta mål är det ett stort plus då vi på Talangjägarna drivs av att tillsammans nå resultat och överträffa både våra egna och våra kunders och kandidaters förväntningar.Start: Omgående eller enligt överenskommelseArbetstider: Heltid, kontorstiderLön: Fast och provisionsbaserad lönOrt: StockholmVi ser fram emot din ansökan innehållande CV och personligt brev.Om vi inte kontaktat dig inom två veckor från det att du skickade in din ansökan har vi valt att gå vidare med andra kandidater för denna tjänst.Vid frågor, kontakta Erik Isberg på erik.isberg@talangjagarna.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-09-01Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-11-01Talangjägarna Sverige AB5341817