Junior redovisningskonsult till Klara Consulting Skarpnäck!
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Om bolaget
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 600 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Varför ska du jobba hos oss? Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför lägger vi stort fokus på att skapa en arbetsplats där du både kan utvecklas professionellt och trivas i vardagen.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Vår ambition är att tiden du är hos oss på Klara Consulting ska vara den mest utvecklande tiden i din karriär- oavsett om du är i början av din resa eller redan har tagit flera steg på vägen.
Om du dessutom gillar att arbeta nära kunder, bygga långsiktiga relationer, skapa mervärde och ge rådgivning så kommer du att trivas hos oss!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är i början av din karriär med 1–2 års erfarenhet inom redovisning och som vill fortsätta utvecklas som redovisningskonsult. Du kommer tillhöra vårt kontor i Skarpnäck där du kommer arbeta nära erfarna kollegor och stöttar i det dagliga arbetet för flera olika kunder.
Inledningsvis kommer du ha ett tydligt fokus på de grundläggande delarna inom redovisning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Leverantörsreskontra och hantering av ett större flöde av leverantörsfakturor
Löpande bokföring
Fakturering och utläggshantering
Löpande kontakt med våra kunder
Vara behjälplig inom övriga administrativa arbetsuppgifter inom ekonomi
Allt eftersom får du att få ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter och växa in i redovisningskonsultollen!
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är en positiv och engagerad person som bidrar till en god stämning på kontoret. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en vilja att utvecklas inom redovisning.
Vi söker dig som har:
1–2 års erfarenhet av löpande redovisning
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet från byrå
Har erfarenhet av att ha jobbat med ett serviceyrke
Om du arbetat i fortnox sen tidigare
Våra förmåner i korta drag! 🎁
⛱️ 30 semesterdagar
💻 Hybridmöjligheter
⏱️ Flexibla arbetstider
🤸 5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
🏋️ 1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
🌻 Företagshälsovård via Avonova
💰 Tjänstepension
🤝 Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Efter överenskomelse
Placering: Stockholm, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7401709-2101017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting i Sverige AB
(org.nr 556550-4064), https://karriar.klaraconsulting.se
Flygfältsgatan 4 (visa karta
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128 30 SKARPNÄCK Arbetsplats
Klara Consulting Jobbnummer
10003203