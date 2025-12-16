Junior redovisningsekonom till långt uppdrag i Göteborg
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-12-16
SJR söker för vår kunds räkning en junior redovisningsekonom till ett långt vikariat på 6-12 månader med start i februari. Kunden sitter i trevliga lokaler i Gårda, Göteborg och du blir en del av ett ekonomiteam på sju personer.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
I rollen som junior redovisningsekonom arbetar du nära övriga ekonomiteamet med det löpande redovisningsarbetet. Du får möjlighet att utvecklas och successivt ta mer ansvar samtidigt som du stöttar i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov, och du trivs därför i en miljö där det händer mycket och där man hjälper varandra.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Löpande bokföring
• Kontoavstämningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Hantering av utbetalningar och fakturering
• Stöd i månadsbokslut och rapportering
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och som har hunnit skaffa dig något eller ett par års erfarenhet av redovisning eller ekonomiadministration. Du är nyfiken, självgående och vågar fråga när du behöver - här uppskattas personer som tar initiativ och "kavlar upp armarna".
För att trivas i rollen är du:
• Trygg med förändringar och trivs när tempot är högt
• Prestigelös och villig att hjälpa till där det behövs
• Lätt till skratt och bidrar till en positiv teamkänsla
• Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Detta är ett heltidsjobb.

SJR in Sweden AB
http://www.sjr.se/

Kontakt
