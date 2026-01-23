Junior Redovisningsekonom till företag i centrala Uppsala
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-01-23
Till en större ekonomiavdelning med kontor i centrala Uppsala söker nu en junior redovisningsekonom som vill växa tillsammans med företaget och utvecklas inom ekonomi! Missa inte den här möjligheten att få komma till en mycket trevlig arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter på sikt för rätt person. Uppdraget startar som ett konsultuppdrag via oss på SJR (ca 1 år) och efter det går du antingen över i anställning hos kunden eller så fortsätter du som ekonomikonsult på ditt nästa uppdrag. Det här uppdraget passar dig som ser en framtid inom ekonomiyrket och vill få möjlighet att bygga en stadig grund att stå på med goda utvecklingsmöjligheter!
Ansvarsområden
• Hantering av både kund och leverantörsreskontra
• Fakturering
• Kontoavstämningar
• Inkassohantering
• Övriga arbetsuppgifter som tillkommer på en ekonomiavdelning
Lämplig bakgrund
Du bör ha en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och någon tidigare erfarenhet av ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Som person behöver du vara orädd och tycka om att arbeta med system. Du räds inte att kommunicera med olika intressenter och vågar ta initiativ och hitta lösningar på problem.
Vad erbjuder vi
En stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill utvecklas som ekonom. Du kommer få möjlighet att jobba i ett tight team där man stöttar och lär av varandra och möjlighet till hybridarbete.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta vår konsultchef, Linnea Järverup. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
SJR in Sweden AB (org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/
Linnea Jäverup linnea.jarverup@sjr.se +46 70 823 41 45
