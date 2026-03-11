Junior redovisningsekonom Ta nästa steg i din karriär
2026-03-11
Är du i början av din karriär inom ekonomi och vill utvecklas i en internationell miljö där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi och växa i din roll?
Nu söker vi på Vindex, för vår kunds räkning, en junior redovisningsekonom som vill bli en del av ett engagerat team och bidra i en spännande förändringsresa.
I denna roll får du arbeta nära erfarna kollegor och successivt ta ett större ansvar inom redovisning och ekonomiadministration. Du erbjuds en utvecklande miljö där automatisering, effektivisering och internationellt samarbete står i fokus. Här finns goda möjligheter att fördjupa dina kunskaper och bygga en långsiktig karriär inom ekonomi.
Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex medan anställning erbjuds av kunden.
Om rollen
I rollen som junior redovisningsekonom blir du en del av ekonomifunktionen i en internationell koncern med verksamhet i flera länder. Du arbetar tillsammans med kollegor inom ekonomi och har löpande kontakt med verksamheten både i Sverige och internationellt.
Till en början kommer du att arbeta med grundläggande uppgifter inom leverantörs- och kundreskontra samt löpande bokföring. Med tiden får du möjlighet att fördjupa ditt ansvar och utvecklas vidare inom redovisnings- och ekonomiområdet. Bolaget befinner sig i en fas där processer moderniseras och automatiseras, vilket innebär att du får vara med och bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och rutiner.
I rollen ingår även kontakt med kollegor i andra länder och det finns möjlighet att resa i tjänsten för att stärka samarbetet och förståelsen för verksamheten.
Placering: Östra Stockholmsområdet
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra
Löpande bokföring
Registrering och uppföljning av betalningar samt bankavstämningar
Avstämningar av balanskonton
Stöd i månadsbokslut
Kontakt med kollegor i andra länder kring ekonomirelaterade frågor
Bidra till utveckling och förbättring av ekonomiprocesser
Publicering sdatum2026-03-11Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi från universitet, högskola eller yrkeshögskola
Tidigare erfarenheter som exempelvis extrajobb, praktik eller trainee inom ekonomi är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av Office paketets program, och du hanterar Excel väl
Om dig
Du befinner dig relativt tidigt i din karriär inom ekonomi och vill fördjupa dina kunskaper och utvecklas inom redovisning. Kanske är du nyexaminerad och har skaffat dig lite praktisk erfarenhet genom extrajobb eller praktik, och är nu redo att ta nästa steg på arbetsmarknaden. Viktigast är att du är motiverad, nyfiken och vill växa i rollen.
Vi ser att du är ansvarsfull, nyfiken och driven - någon som gärna tar initiativ, vill lära sig mer och bidra till teamets gemensamma mål. Du arbetar strukturerat, har ett öga för detaljer och trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare uppskattar du samarbete och att arbeta i ett team där man stöttar varandra och utvecklas tillsammans och bidrar med en positiv inställning till både kollegor och arbetsuppgifter.
Eftersom rollen innebär kontakt med kollegor i flera länder är det också viktigt att du är kommunikativ och trivs i en internationell miljö.

Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Vi ser gärna att rätt person kan starta omgående. Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer ERRE3128.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Erica Röös vid funderingar om rollen (erica.roos@vindex.se
, 0733-381 085).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
Vill du se fler liknande uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen.
E-post: erica.roos@vindex.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Vindex AB
https://www.vindex.se/

Kontakt
