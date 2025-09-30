Junior redovisningsekonom som vill ta nästa steg
Är du i början av din karriär som redovisningsekonom och sugen på att växa med ett företag som har höga ambitioner och stark entreprenörsanda? Nu har du chansen att kliva in i en bred roll där du får vara med och påverka, samtidigt som du utvecklas tillsammans med ett bolag i tillväxt.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
SJR söker för kunds räkning en junior redovisningsekonom som vill vara med på en spännande tillväxtresa. Uppdraget är på heltid och du blir anställd som konsult hos SJR. Starten för uppdraget är tänkt till omkring årsskiftet.
I rollen som redovisningsekonom får du möjlighet att växa in i ett bredare ansvar och vara med och forma ekonomifunktionen i ett mindre bolag med stark entreprenörsanda. Du kommer att arbeta nära verksamheten och ha stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Löpande bokföring
• Moms- och skattedeklarationer
• Månads- och årsbokslut
• Effektivisering och digitalisering av processer
Lämplig bakgrund
Vi söker endast dig som har minst 1-3 års erfarenhet inom redovisning, gärna från mindre eller medelstora bolag, och som varit delaktig i bokslutsarbete. Du är nu redo att ta ett större helhetsansvar och utvecklas vidare i din roll.Dina personliga egenskaper
Du är en person som gillar att ta initiativ och få saker att hända. Du är nyfiken, lär dig snabbt och har ett driv att utvecklas, både i din roll och som person. Du är trygg i dig själv, kommunicerar tydligt och trivs i miljöer där det är lite fart och där allt inte är helt färdigbyggt ännu. Du ser möjligheter i digitala lösningar och nya arbetssätt, och tycker det är spännande att vara med i ett företag som växer.Så ansöker du
Har du frågor om rollen eller om oss på SJR? Kontakta gärna Isabell Bengtsson på isabell.bengtsson@sjr.se
alt
• 4670-899 95 63.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
