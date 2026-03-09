Junior Redovisningsekonom Med Fokus På Kundreskontran
2026-03-09
Är du en systemintresserad och engagerad ekonom med tidigare erfarenhet av kundreskontran som vill fortsätta utvecklas som del av ett sammanhållet och kunnigt ekonomiteam?
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av arbete inom kundreskontran och som är tillgänglig för start på heltid i maj. Här får du möjlighet att arbeta brett, ta ansvar och bidra till fortsatt effektivisering av processer.
Tjänsten är placerad i södra Stockholm med möjlighet till hybridarbete.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Bolaget verkar inom mediebranschen och ligger i framkant inom sitt område. I takt med branschens utveckling arbetar organisationen aktivt med digitalisering och automatisering inom hela organisationen. Därför söker man nu en person med starkt systemintresse, ett engagerat och lösningsorienterat arbetssätt och en vilja att bidra till ett mer effektivt och framtidsinriktat ekonomiflöde.Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå som del av ett ekonomiteam om 5 personer. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. innefatta:
• Fakturering
• Krav- och inkassohantering
• Delaktig i bokslut
• Telefon och mailkontakt med både externa kunder och internt inom företaget
• Back up på leverantörsreskontran
• Stötta övriga ekonomifunktionProfil
Till denna tjänst söker vi dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt minst 1 års erfarenhet som ekonom inom kundreskontran. Du har ett stort systemintresse och drivs av effektivisering och digitalisering. Tidigare erfarenhet av Visma Net ses som mycket meriterande.
Som person är du lösningsorienterad och serviceinriktad, med en mycket god förmåga att prioritera och en hög grad av noggrannhet i ditt arbete. Du uppskattar att arbeta med ett brett kontaktnät och trivs i ett sammanhållet och samarbetsinriktat team. Du kommunicerar flytande på svenska, både i tal och skrift, och skapar förtroende genom ett tydligt och professionellt bemötande.
Framgångsfaktorer
• Minst 1 års erfarenhet inom liknande roll på kundreskontran
• Flytande svenska i tal och skrift
• Noggrann, lösningsorienterad, serviceinriktad och noggrann
• Tidigare erfarenhet av Visma Net ses som meriterandeOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Ma 2026
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Södra Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James 072-215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-03-31
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Westin-James: 072-215 15 34. eller maila: sara.wj@resultatab.se
