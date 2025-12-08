Junior Redovisningsekonom hos HQV i Stockholm!
HQV söker en engagerad och nyfiken Junior Redovisningsekonom som vill växa, utvecklas och bidra till ett företag där kompetens och samarbete står i fokus.
Varför Välja HQV? De är inte bara ett företag, de är en plats för utveckling och tillväxt. Som Junior Redovisningsekonom på HQV kommer du att vara en värdefull del av deras team och få möjlighet att lära och utvecklas under vägledning av erfarna kollegor. I denna roll kommer du att få bredda din kompetens inom redovisning och successivt ta dig an mer komplexa uppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med:
• Löpande redovisning
• Stöd i månads- och årsbokslut
• Leverantörs- och kundreskontra
• Lägga upp betalningar och göra avstämningar
• Rapportering av skatter och avgifter till Skatteverket
Här får du möjlighet att utveckla dina ekonomiska färdigheter i en organisation som satsar på sina medarbetare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd av HQV och vi på Student Consulting enbart sköter rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid och ett långsiktigt behov där kontorstider med flex tillämpas, med planerad uppstart i början av 2026. Vid övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en avklarad utbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning, gärna från yrkeshögskola. Du behöver inte ha lång erfarenhet men det är meriterande att du i något år ha arbetat med liknande uppgifter, och du bör ha en stark vilja att lära och utvecklas inom redovisning. Din noggrannhet, analytiska färdigheter och förmåga att arbeta i en dynamisk miljö kommer att vara avgörande för att trivas och blomstra hos HQV. Utöver det är du ödmjuk, utåtriktad, dedikerad och uppskattar tjänster där du får driva ditt eget arbete framåt!
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
