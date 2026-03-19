Junior rådgivare/ombud inom bolagstjänster på Aspia
2026-03-19
Vill du ta nästa steg in i en roll där du får arbeta nära företagare och bidra i viktiga administrativa och bolagsrättsliga processer? Vi på Aspia söker nu en junior rådgivare/ombud inom Bolagstjänster till vårt kontor i Sundsvall! I denna roll blir du en del av ett engagerat team som stöttar företag genom hela deras bolagsresa. Låter det som en spännande tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Om rollen:
Som junior rådgivare/ombud inom bolagstjänster hos oss blir du en viktig del av vårt team i Sundsvall som idag består av tre personer. Tillsammans hjälper vi företag genom hela deras bolagsresa - från start till avveckling. I rollen kommer du att arbeta operativt och administrativt, och ha kontakt med kunder och kollegor som behöver hjälp i olika typer av bolagsärenden. Till en början kommer dina arbetsuppgifter främst att innefatta:
- Registrering av verklig huvudman- ett område där vi ser stor tillväxt och där du kommer få ta ett tydligt ansvar.
- Administrativa uppgifter såsom hantering av vår adresstjänst som innefattar komplett hantering av hela kundprocessen, från framtagande av offert och upprättande av avtal till löpande uppdragsadministration, särskilt för våra internationella kunder.
- Du kommer även att hjälpa till med förmedling av lagerbolag och snabbavveckling av aktiebolag, som är en del av vårt tjänsteerbjudande.
I rollen får du stöd av mer seniora kollegor och det finns stora möjligheter att växa in i mer kvalificerade rådgivningsärenden över tid. I rollen samarbetar vi nära varandra och hjälper kollegor och kunder över hela Sverige. Din profil:
Vi söker dig som:
- har viss tidigare erfarenhet från en liknande roll, gärna från Bolagsverket men inget krav.
- Har du tidigare erfarenhet från arbete av verklig huvudman ser vi även detta som meriterande för tjänsten.
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du är nyfiken och har ett starkt intresse för området och vill fortsätta lära dig ännu mer inom bolagsärenden. Då vi arbetar nära både kunder och kollegor är det viktigt att du trivs i mötet med andra, att du gillar samarbete, och trivs i en serviceinriktad roll där relationsbyggande och kvalité är i fokus. Vidare besitter du en god kommunikativ förmåga, och vi ser vi gärna att du trivs i en föränderlig miljö.
Du erbjuds!
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat! Praktiskt om tjänsten:
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning. Placeringsort: Sundsvall. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Om Aspia/Bolagstjänster:
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Inom Bolagstjänster fungerar vi som ombud i registreringsärenden hos Bolagsverket och hjälper företag med att starta, ändra och avveckla bolag. Vi upprättar bolagsrättsliga dokument, hanterar aktieböcker och aktiebrev och stöttar både svenska och internationella kunder genom hela deras bolagsresa.
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!Du ansöker enkelt med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen. Publiceringsdatum 2026-03-19
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Gyllenqvist: elin.gyllenqvist@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ellinor Bergström: ellinor.bergstrom@aspia.se
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
