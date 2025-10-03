Junior rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult, Motala
2025-10-03
Vi ser fram emot din ansökan!
Ludvig och Co erbjuder våra kunder spetskompetens inom ekonomi,lön, juridik, och fastigheter till landets företagare. Medöver 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen
Du kommer i nära samarbete med dina kollegor i teamet, att hjälpa våra kunder inom alla branscher med:
• Löpande redovisning.
• Avstämningar.
• Förberedande av bokslut.
• Inkomstdeklarationer.
Vi behöver nu förstärkning på vårt kontor i Motala av dig som brinner för att ha täta kontakter med företagen för rådgivning kopplat till ekonomi, löpande under året. Om du är den glada och prestigelösa personen somgillar att ha många bolla i luten, lösa utmaningar och prata med människor är det här jobbet för dig. För att lyckas med uppdraget tror vi att du jobbat med bokföring och lön tidigare. Vi längtar efter vår nya kollega som sprider skratt och gemenskap både i korridoren, på fikat och i kundkontakterna.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det ingagränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss:
• Akademisk examen inom ekonomi från exempelvis YH, högskola eller universitet.
• Något års erfarenhet av att jobba med ekonomi
• Meriterande är tidigare erfarenhet från ekonomi eller att du planerar att gå de kurser som Srf kräver för att bli auktoriserad redovisningskonsult.
Om du har god samarbetsförmåga medvilja att bidra till utveckling och villgöra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
