Junior rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult Finspång
Karriärguiden Group Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Finspång Visa alla ekonomiassistentjobb i Finspång
2026-01-26
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/junior-radgivare-ekonomi-redovisningskonsult-finspang.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, lön, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med över 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen
Som Junior rådgivare ekonomi kommer du, i nära samarbete med dina kollegor i teamet, att hjälpa våra kunder inom alla branscher med:
• Löpande redovisning.
• Avstämningar.
• Förberedande av bokslut.
• Inkomstdeklarationer.
I Finspång får du det lilla i det stora. En mindre arbetsplats i centrum med närhet till kollegor och kunder. Samtidigt som du har många kollegor på närliggande kontor och specialister inom företaget. Gillar du ekonomi och människor så tror vi att du kommer trivas hos oss.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss:
• Akademisk examen inom ekonomi från exempelvis YH, högskola eller universitet.
• Meriterande är tidigare erfarenhet från ekonomi eller att du planerar att gå de kurser som Srf kräver för att bli auktoriserad redovisningskonsult.
Om du har god samarbetsförmåga med vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan! Vi genomför intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/ludvig-co Arbetsplats
Ludvig Co Jobbnummer
9705435