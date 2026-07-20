Junior projektsamordnare IT för digitalisering till Cyberenheten (vik)
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-20
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Vill du använda din erfarenhet och kompetens till att försvara Sverige och vår frihet att leva som vi själva väljer? På Cyberenheten är du i händelsernas centrum, mitt i skärningspunkten mellan säkerhetspolitik och en accelererande teknisk utveckling. Cyberenheten är en del av Natos struktur och samarbetar också nära andra inom Totalförsvaret, både myndigheter och näringsliv.
Ditt jobb blir en viktig del av Sveriges militära försvar. Bli en del av oss - för frihetens skull. Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Försvarsmakten bedriver ett omfattande förändringsarbete med att digitalisera och transformera verksamheten. Som ett led i det arbetet kommer en ny programavdelning etableras på Försvarsstabens Cyberenhet. Programavdelningen kommer att ansvara för att driva större program och projekt som syftar till att skapa förutsättningar för, och driva digitalisering av Försvarsmaktens verksamheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som projektsamordnare inom avdelningen arbetar du i huvudsak med att:
Stödja i utredningar och ta fram beslutsunderlag till högre chef
Biträda i utvecklingsprojekt
Följa upp och utvärdera resultatet av olika initiativ
Omvärldsbevaka (nya teknologier, digitala trender och AI-utveckling)
Identifiera behov av förändring och utveckling
I övrigt bidrar du med att stödja i verksamhetens uppgifter och att företräda Programavdelningen. Kontakter sker såväl externt med andra myndigheter och internt inom Försvarsmakten
KRAVPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Du har en aktuell akademisk examen inom systemvetenskap, eller motsvarande utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
God förståelse för systemutveckling, projektledning och affärsstrategier
Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Meriterande
Aktuell erfarenhet av:
Motsvarande uppgifter i en större organisation
Arbete i politiskt styrd organisation
Förändringsarbete och processutveckling inom IT- eller teknikintensiv verksamhet
Omvärldsbevakning inom områdetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyexaminerad med eventuellt något år med arbetslivserfarenhet. Det viktiga är att du har stort intresse och strävar efter karriärutveckling inom cyberområdet. Du ser till helheten och arbetar självständigt, samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra och sätter laget före jaget.
Du är prestigelös, tar initiativ och driver frågor framåt på ett strukturerat sätt. Periodvis är arbetsbelastningen hög och tidsramarna korta, vilket kräver att du är flexibel, noggrann och har en god förmåga att prioritera.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattningen är civil och är placerad vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Vikariat på heltid i 2 år.
Tester kommer att genomföras under rekryteringsprocessen.Kontakt
För upplysningar om tjänst kontakta sektionschef Andreas Grönkvist 0721-74 55 95.
Fackliga Företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-10. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev, löneanspråk samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006420