Junior Projektledare till tekniktung produktion i Västerås
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-06-08
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Har du pluggat maskinteknik, industriell ekonomi med produktionsinriktning eller liknande – och är den som gärna vill förstå hur saker faktiskt byggs, flödar och förbättras? Har du dessutom testat på industrin genom sommarjobb, praktik eller examensarbete och känner att du vill ta nästa steg från produktion och teknik mot projektledning?
Friday söker nu åt kunds vägnar en junior projektledare till ett globalt ledande industriföretag i Västerås. Här får du chansen att kombinera ditt tekniska intresse med struktur, samordning och ledarskap i en miljö där produktion, maskiner och förbättringsarbete står i centrum.
OM TJÄNSTEN:Vår kund är ett ledande tillverkningsföretag med verksamhet i Västerås och specialisering inom stora elmaskiner, såsom motorer och generatorer.
I rollen som junior projektledare får du arbeta nära produktionen och driva projekt som gör konkret skillnad i vardagen. Till en början handlar projekten främst om maskinanskaffning, produktionsutrustning och förbättringar i produktionsmiljön. Du kommer att få stöd av erfarna kollegor, men också eget ansvar att hålla ihop struktur, framdrift och samordning.
Det här är en roll för dig som kanske ännu inte har haft titeln projektledare, men som redan visat att du kan skapa ordning, driva saker framåt och få med dig andra. Kanske har du lett ett grupparbete, haft ansvar i ett exjobb, samordnat aktiviteter i föreningslivet, varit lagkapten, arbetsledare under ett sommarjobb eller varit den som naturligt tog ansvar när något behövde bli gjort.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förstå behov i produktionen och omsätta dem till konkreta projekt
Driva projekt kopplade till maskiner, utrustning och produktionsförbättringar
Samordna installation, upphandling och överlämning till produktion
Ha kontakt med produktion, teknik, inköp, leverantörer och andra interna funktioner
Skapa struktur kring tidplaner, milstolpar, budget och uppföljning
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, industriell ekonomi med produktionsinriktning, produktionsteknik eller liknande
Har praktisk erfarenhet från industri, produktion eller teknisk miljö genom exempelvis sommarjobb, praktik, examensarbete eller projektarbete
Som person tror vi att du:
Är strukturerad, ansvarstagande och bra på att driva saker framåt
Trivs med att samarbeta med olika typer av människor och kan skapa tydlighet i dialogen med andra
DU ERBJUDS:
Hos vår kund får du möjlighet att ta klivet in i en projektledarroll i en tekniskt avancerad produktionsmiljö. Du kommer inte förväntas kunna allt från dag ett – men du förväntas vara nyfiken, ansvarstagande och vilja lära dig.
Du får arbeta nära produktionen, förstå behoven på plats och vara med när nya maskiner, utrustning och arbetssätt införs. Det gör rollen konkret, teknisk och verksamhetsnära.
OM ANSTÄLLNINGEN:Omfattning: Heltid, långsiktigt konsultuppdrag
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Västerås
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Vi tillämpar löpande urval — sök idag.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "friday 4739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 VÄSTERÅS Arbetsplats
Friday Mitt AB Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9953679