Junior projektledare till Sokigo - var med och digitalisera Sverige!
2025-12-15
På Sokigo utvecklar vi digitala lösningar som skapar nytta för medborgare, företag och samhälle. Nu söker vi en junior projektledare som vill växa i rollen och bidra till ett mer hållbart och effektivt digitalt samhälle.
Om rollen
Som junior projektledare arbetar du främst med e-tjänsteplattformen Abou och införandeprojekt av våra paketerade lösningar inom produkten som vi kallar Minut-lösningar. Projekten har tydliga ramar för hur de ska genomföras vilket gör att du leder flera projekt parallellt och har nära kontakt med våra kunder.
Du planerar, samordnar och följer upp projekten samt säkerställer att leveransen sker enligt tid, kvalité och budget. Rollen är verksamhetsnära och innebär nära kontakt med våra kunder, där du hjälper till att konfigurera e-tjänster, utbilda och säkerställa att de används på bästa sätt.
Som projektledare samarbetar du tätt med kollegor inom Sokigos olika team - bland annat leverans, produkt och utveckling - för att skapa en så smidig och kvalitativ kundupplevelse som möjligt. Du har stöd av erfarna kollegor och får möjlighet att växa i rollen tillsammans med ett engagerat team.
Exempel på arbetsuppgifter
Projektleda införanden av mindre kundprojekt inom Abou och Minut
Ha löpande dialog med kund och säkerställa nöjdhet genom hela leveransen
Utbilda kunden i våra paketerade lösningar
Stötta kunden i att konfigurera e-tjänster och förstå hur de bäst används
Följa upp tidplaner, ekonomi och kvalitet i projekten
Bidra till att utveckla våra arbetssätt och processer i framtida projekt
Vem är du?
Vi tror att du är i början av din karriär och har ett intresse för IT, projektledning och kundrelationer. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur med service - där planering och kommunikation är lika viktiga delar av framgången.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har relevant utbildning, t.ex. inom systemvetenskap, projektledning eller annan eftergymnasial utbildning inom IT
Har en god förståelse för teknik och gärna ett intresse för digitala lösningar inom offentlig sektor
Är noggrann, strukturerad och har lätt för att hantera flera uppgifter parallellt
Har ett positivt och professionellt sätt gentemot kund
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av att arbeta i projekt eller med e-tjänster är meriterande men inget krav - viktigast är din vilja att lära och utvecklas.
Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du ta del av ett brett utbud utan förmåner, som generöst friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Du får jobba med över 250 trevliga och engagerade arbetskamrater. Sokigo är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - vi har en positiv inställning till hybridarbete hemifrån och kontoret. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.
Bra att veta
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid, tillträde efter överenskommelse.
För att skapa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess, använder vi oss av personlighets- och kapacitetstester vid vårt urval. Bakgrundskontroll är obligatoriskt vid anställning hos oss.
Frågor om rollen? Kontakta kundutvecklingschef Douglas Malmberg, douglas.malmberg@Sokigo.com
Frågor om processen? Kontakta HR Business Partner Simon Weidenberg, simon.weidenberg@sokigo.com
