Junior projektledare till attraktivt konsultbolag
2025-12-18
Vill du ta steget till en roll där du får arbeta brett, affärsnära och i flera projekt parallellt? Här finns möjligheten att växa in i en projektledarroll med uppdrag för några av Sveriges mest välkända industribolag och samhällsaktörer. Vi söker dig som är trygg i din tekniska grund, men som också är nyfiken på att ta större ansvar i projektens samordning, planering och ledning.
Om rollen
Du kliver in i ett erkänt team och blir inledningsvis ett projektstöd till seniora projektledare inom bygg och/eller fordonsindustrin. Till en början fokuserar du på att stötta i flera parallella projekt, där det kan handla om allt ifrån att skriva arbetsmiljö- och projektplaner till att ta fram tekniska beskrivningar, kalkyler eller stödmaterial inför möten och presentationer. Vidare håller du ordning på dokumentation och säkerställer att projektet löper enligt plan.
Rollen är analytisk, kommunikativ och samordnande. Du kommer in i en grupp som ständigt letar efter rätt projekt för rätt person, där juniora konsulter får växa i takt med sitt ansvar och sin kompetens.
Om dig
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för projektledning och strukturen och tekniken som medföljer. Du har tidigare erfarenhet av att hålla i möten, gillar att skapa tydliga presentationer och har ett sinne för detaljer. Du är kommunikativ, nyfiken och tar initiativ. Du gillar att bygga relationer, förstå helheten i projekt och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Skallkrav
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av ledande roll inom relevant område
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Kunskap om entreprenadjuridik, kalkyler och projektdokumentation
Du blir del av ett växande konsultbolag med lång erfarenhet inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Här arbetar du i en internationell och inkluderande miljö, med kollegor från hela världen. Företaget präglas av frihet under ansvar - med möjlighet att styra din egen tid och arbetsplats. Kulturen är prestigelös, lärande och stödjande.
Omfattning: Heltid (8-17)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid (8-17)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
