Junior Projektledare med Ekonomibakgrund - Konsultuppdrag Hybrid
2025-08-22
Publiceringsdatum2025-08-22Beskrivning
Vi söker en junior projektledare med ekonomibakgrund för ett spännande konsultuppdrag hos en aktör inom energibranschen.
Rollen innebär att du, i nära samarbete med projektledningen, ansvarar för de kommersiella och finansiella delarna av projekten och bidrar till att säkerställa lönsamma och framgångsrika leveranser.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Vi arbetar löpande med kandidater, så vänta inte med din ansökan.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Vara kommersiell kontakt mot kunder, partners och interna intressenter.
Hantera projektens risker, möjligheter, claim management och kontraktsfrågor.
Säkerställa uppföljning av kommersiella kontraktskrav, villkor och ekonomiska processer.
Ansvara för budgetering, kassaflöde, rapportering, försäkringar och finansiella garantier.
Kvalifikationer - skall-krav
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
2-4 års erfarenhet som projektledare inom närliggande område (projektfinansiering, procurement, legal eller trade finance).
Akademisk examen inom Business Administration eller motsvarande erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera under tidspress och leverera med hög kvalitet.
Goda kunskaper i MS Office.
Meriterande:
Erfarenhet av SAP.
Vänligen skicka CV där skall-kraven tydligt framgår.Anställningsvillkor
Typ av uppdrag: Konsultuppdrag, du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Arbetsmodell: Hybrid
Placeringsort: Finspång
Arbetstid: Heltid, 100%
Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 31 mars 2026, mjlighet till förlängning
