Junior Projektledare inom In vitro-diagnostik/molekylärbiologisk laborat...

Är du är redo att ta dig an en spännande och utmanande roll inom in life science? Vill vara en del av ett engagerat team som strävar efter att göra skillnad? Då kan det vara just dig vi söker!
Om oss RISE enhet diagnostik och pandemiberedskap söker nu en junior projektledare alternativt tekniker/ingenjör till vår verksamhet med placeringsort i Borås. RISE har blivit utsedda av Europakommissionen till referenslaboratorium inom in vitro-diagnostik med det primära fokuset på att verifiera/validera produkter. IVD är ett starkt framväxande område som präglas av nytt regelverk (IVDR) där det finns stora utmaningar framöver. Vi på RISE bidrar är en del av regelverket och samverkar med andra referenslaboratorier i hela Europa för att göra diagnostiska marknaden säker. Om rollen Vi söker en junior projektledare alternativt tekniker/ingenjör, för att arbeta med att implementera och utvärdera nya metoder, vilket ställer krav på god teknisk kompetens. Arbetet sker i en etablerad grupp med stort kunnande inom olika delar inom diagnostikfältet, eg. immunologi och genetik. Vidare kommer du stödja och utveckla laboratoriet vilket dels kräver en förmåga att leda utvecklingsprojekt, dels en förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter på ett flexibelt sätt. Rollen innebär ett helhetsansvar där du driver uppdrag från kundkontakt till färdig leverans. Du kommer att verka i en miljö där både självständigt arbete och samarbete är viktiga delar av det dagliga arbetet. Rollen ställer också krav på en förmåga att arbeta proaktivt och agilt för att bidra till långsiktiga lösningar och undanröja hinder i utvecklingsarbetet. Tjänsten erbjuder stora möjligheter till professionell utveckling och att vara en del av framtagningen av nya tjänster och metoder, både internt och externt. Du får arbeta i en dynamisk miljö som främjar både professionell och personlig tillväxt och vara en del av uppbyggnaden av en ny verksamhet.
Tjänsten är placerad i Borås och du rapporterar till enhetschefen. Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Vem är du? Som person är du självgående, noggrann och ansvarstagande, trivs med att ta initiativ och driva uppgifter hela vägen i mål. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och har en positiv inställning till att snabbt lära dig nya arbetsuppgifter.
Du har ett starkt intresse för experimentellt arbete i laboratorium och är van att arbeta analytiskt och strukturerat. Som problemlösare ser du helheten utan att tappa fokus på detaljer, och du kan överblicka och sammanfatta stora mängder information för att göra relevanta prioriteringar. Arbetsbelastningen kan variera över tid, och under intensiva perioder behöver du kunna hantera flera parallella uppgifter samtidigt. Du tar ett stort eget ansvar för både projekt och kundkontakt - och du brinner för att tillsammans med teamet skapa lösningar som gör verklig skillnad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperPubliceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Universitet- eller högskoleutbildning inom ett för rollen relevant område så som exempelvis bioteknik, biomedicin eller molekylärbiolog.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom relevant område så som exempelvis bioteknik, biomedicin eller molekylärbiolog.
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska i såväl tal som skift.
Meriterande
Erfarenhet av laboratoriearbete, rapportskrivning och experimentplanering
Erfarenhet av kundkontakt
Stor erfarenhet av att arbeta med biologiska prover och olika typer av utrustning
Kännedom om kvalitetssystem och metodvalidering
Industriell bakgrund
Erfarenhet inom transfusionsmedicin och/eller luftvägsvirus som orsakar livshotande infektioner (t.ex. Corona- eller influensavirus)
Erfarenhet som projektledare
Forskarutbildning
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!
Om du är redo att ta dig an en spännande och utmanande roll inom In vitro diagnostik och vill vara en del av ett engagerat team som strävar efter att göra skillnad, så ser vi fram emot din ansökan. Välkommen med din ansökan! Vill veta mer om tjänsten är du mer än välkommen att kontakta Enhetschef Jennifer Rosendahl på telefonnummer +46 (0)10-516 5793. I RISE rekryteringsprocesser efterfrågar vi inte ett personligt brev. I stället ber vi dig besvara ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att bättre förstå din kompetens och erfarenhet i relation till den utlysta tjänsten. Sista ansökningsdag är 15 november, 2025. Urvalsarbete startar i anslutning till sista ansökningsdag.
