Junior projektkoordinator för övertagande av tredjeparts-laddare
2026-01-20
Företag: Zpark Energy Systems Plats: Luleå Omfattning: Heltid
Rollbeskrivning Som en del av vår löpande verksamhet tar vi över tredjeparts-laddare för elfordon (EV) till vår plattform. I denna roll ansvarar du för att koordinera dessa övertagandeprojekt och säkerställa att laddarna är korrekt integrerade, fungerar som förväntat och lämnas över på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt till drift och support.
I rollen kommer du att samarbeta med flera interna funktioner, såsom ekonomi, utveckling och kundsupport, samt ha kontakt med kunder för att säkerställa att leveransen motsvarar deras förväntningar.
Rollen är operativ, genomförandefokuserad och innebär nära arbete med både tekniska system och kunder.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Ansvara för den operativa övertagandeprojekt och säkerställa att uppgifter har tydliga ägare, deadlines och verifierade resultat.
Koordinera interna team och externa leverantörer för att säkerställa att alla tekniska moment genomförs, dokumenteras och fungerar korrekt i produktionsmiljö.
Utföra teknisk verifiering och förstalinjens felsökning, inklusive uppkoppling, laddbeteende, övervakning och debitering.
Aktivt följa upp saknad information, försenade aktiviteter samt avvikelser från plattforms- eller konfigurationsstandarder.
Fungera som operativ kontaktpunkt under övertagandet och kommunicera status, eventuella problem och nästa steg på ett tydligt och professionellt sätt till kunder och samarbetspartners.
Säkerställa kvalitet genom fullständig dokumentation, korrekt systemdata och en smidig överlämning till supportorganisationen.
Bidra till kontinuerliga förbättringar genom att vidareutveckla checklistor, rutiner och arbetssätt baserat på operativ erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom drift, teknisk support, projektkoordinering eller liknande roller med ansvar för uppföljning och leverans.
God vana av att arbeta med tekniska system, dashboards och loggar för att verifiera systembeteende och felsöka problem.
Stark organisatorisk förmåga med struktur, uthållighet och fokus på verifierade resultat.
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift, gentemot både kunder och interna intressenter.
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samtidigt som du koordinerar arbete mellan flera team och prioriteringar.
Meriterande
Erfarenhet av laddinfrastruktur för elfordon, IoT-plattformar, energisystem eller andra uppkopplade hårdvarulösningar.
Grundläggande förståelse för nätverk, backend-system, API:er eller systemintegrationer.
Bekantskap med OCPP eller liknande protokoll för kommunikation mellan enheter.
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanterings-, projekt- eller dokumentationsverktyg (t.ex. Jira, Confluence eller liknande)
Vi erbjuder:
En roll i ett snabbväxande bolag i framkant av den gröna omställningen.
En modern arbetsplats i Luleå, med stark laganda och nära samarbete mellan avdelningarna.
