Junior projektingenjör till stort infrastruktursprojekt i Stockholm
Vill du arbeta i ett omfattande och samhällsviktigt projekt och få en central roll i produktionen där struktur, samordning och administration är avgörande för framdrift?
Vi söker nu en junior Projektingenjör inom produktionsadministration till ett stort infrastrukturprojekt i Stockholm. Här får du en utvecklande roll där du blir en viktig del av produktionsteamet och bidrar till att säkerställa ordning, kvalitet och effektivitet i projektets dagliga arbete.
Det här är en roll för dig som är i början av din karriär, kanske nyexaminerad ingenjör eller med 1-3 års erfarenhet, och som vill växa in i en större projektmiljö där du får lära dig mycket på plats.
Var?Stockholm
När?Omgående
Omfattning:Heltid, 100%
Om projektetDu blir en del av ett stort infrastrukturprojekt där flera tekniska discipliner arbetar tillsammans för att driva ett det framåt. Projektmiljön är dynamisk, strukturerad och samarbetsintensiv med höga krav på noggrannhet, kommunikation och koordination mellan många olika aktörer.
Om rollenSom junior Projektingenjör inom produktionsadministration får du en bred och viktig stödjande roll i produktionen. Du ansvarar för att hålla ordning och struktur i projektets administrativa flöden och är en central kontaktpunkt för dokumentation, uppföljning och samordning. Du arbetar nära platschef och produktionsteamet och får en unik inblick i hur ett stort infrastrukturprojekt drivs i praktiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:Hantering och strukturering av projektets dokumentation
Administration av ÄTA, störningar och dagböcker
Protokollföring och dokumentation vid möten
Uppföljning och kvalitetssäkring av arbetsberedningar
Stöd i inköpsprocesser (material, utrustning, kontor m.m.)
Hantering av ny personal, inskrivningar och besökare
Administration kopplat till KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)
Stöd i planering och uppföljning av produktionens tidplaner
Medverkan i interna projekt- och produktionsmöten
Därför kommer du trivas på jobbet
Möjlighet att arbeta i ett stort infrastrukturprojekt Stor utvecklingsmöjlighet tidigt i karriären Nära samarbete med erfarna projekt- och platsledare Bred roll med insyn i hela produktionskedjan Trygg och stabil projektorganisation
Vem är du?Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom projekt- och produktionsmiljö. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får skapa ordning och hålla ihop många parallella flöden. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor.
Du tycker om att ta ansvar, är initiativtagande och trivs i en miljö där saker händer snabbt och där du får växa in i rollen över tid.
KravRelevant utbildning inom bygg, teknik eller administration (t.ex. högskoleingenjör eller motsvarande)
God systemvana (MS Office och administrativa system)
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska
Intresse för struktur, projekt och samordning
MeriterandeErfarenhet av projektadministration inom bygg, anläggning, el eller teknik
Erfarenhet av ÄTA-hantering eller liknande
Kunskap om entreprenadjuridik
Erfarenhet av inköp eller logistikstöd
Arbetsmiljöutbildning
Erfarenhet från större projektorganisationer
ÖvrigtDynamisk och samarbetsintensiv projektmiljö
Bred roll med stora utvecklingsmöjligheter
Du blir en viktig del av produktionsteamet
Lärande organisation där många går vidare till andra roller inom projektet
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång i denna tjänst. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Louise Odén Andersson på louise@deltaconsulting.se
eller Klara Hägg på klara@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan!Titta även på andra tjänster på vår karriärsida: https://jobs.deltaconsulting.se/
Mer om oss på Delta ConsultingVi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
Ekonomi & Lön Bank, Finans & Försäkring Administration, Assistenter & KundsupportVår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer hos våra kunder. Så ansöker du
