Junior Projektingenjör sökes till Trafikverket i Borlänge
2025-09-03
Vill du bidra till att förbättra Sveriges framtida infrastruktur? Trafikverket, Sveriges ledande beställare av infrastruktur, växer och söker dig som har talang för koordinering, vana att jobba administrativt och har ambitioner att på längre sikt växa in i rollen som projektledare! Är du den vi söker? Läs mer och sök tjänsten redan idag, urvalet sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Trafikverkets räkning dig som vill utvecklas i en roll som projektingenjör där du stöttar seniora projektledare i komplexa projekt. Du välkomnas till verksamhetsområde Underhåll som ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt. Inom stationsförvaltning** arbetar de med projekt som innefattar drift och underhåll av Trafikverkets plattformar och plattformsförbindelser.
Som projektingenjör för stationsförvaltning arbetar du tätt tillsammans med projektledare och är en viktig del av projektledningsteamet. Arbetet går till stor del ut på att stötta projektledare i planering, administration och uppföljning av driftkontrakt samt reinvesteringsprojekt. Huvudsakligen ansvarar du för administrationen i projekten och bidrar med struktur i arbetet. Vidare går arbetet ut på att följa upp kontraktskrav, delta i upphandlingar samt utföra riskhantering och kvalitetskontroller. Du kommer även bistå projektledaren i interna och externa kontakter med exempelvis kommuner, entreprenörer, bygg-/projektledare samt allmänheten.
Du erbjuds
Som konsult på Trafikverket får du möjlighet att utvecklas i en miljö med högt tempo och spännande arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att utvecklas i rollen som projektingenjör samt i framtiden kunna klättra i organisationen.
För att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas i din nya roll kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap, excel och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt.
• En perfekt instegsroll där du får en god branschkunskap hos en rikstäckande organisation med goda utvecklingsmöjligheter
• En anställning som varvas med teori och praktik löpande för att uppnå den optimala kombinationen för dig som junior i branschen
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
• Utvecklingsmöjligheter: Tjänsten som projektingenjör ger dig en unik start på karriären och möjlighet att utvecklas till en nyckelperson i en rikstäckande organisation där du på sikt har möjligheten att växa in i en roll som exempelvis projektledare. Tillsammans med det skräddarsydda utvecklingsprogrammet och löpande coachningen får du bästa möjliga stöd för att snabbt ta dig an eget ansvar och utvecklas hos Trafikverket.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande och om våra konsulters upplevelse av att arbeta på Trafikverket här.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleutbildning 180 hp inom sektor samhällsbyggnad eller teknik
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• Har körkort B, då viss mängd resor ingår i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet från projektledning och teknik samt från bygg- och anläggningsbranschen, men detta är inget krav.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är resultatorienterad och drivs av att arbeta i en föränderlig miljö samt anta utmaningar i det dagliga arbetet. Trafikverket förväntar sig att du har en god förmåga att ta initiativ, skapa goda relationer, samarbeta och är intresserad av samhällets utveckling.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket erbjuder en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället Ersättning
