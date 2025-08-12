Junior projektcontroller till globalt företag i Örnsköldsvik
2025-08-12
Är du i början av din karriär inom ekonomi och söker en utvecklande roll med ansvar och variation? Har du ett intresse för siffror, analys och vill växa i en roll där du får jobba nära verksamheten? Då kan det här vara jobbet för dig!
Är du i början av din karriär inom ekonomi och söker en utvecklande roll med ansvar och variation? Har du ett intresse för siffror, analys och vill växa i en roll där du får jobba nära verksamheten? Då kan det här vara jobbet för dig!Arbetsuppgifter
Som junior projektcontroller får du en bred och utvecklande vardag där du arbetar med projektuppföljning, månadsbokslut och sköter delar av den löpande bokföringen. Du kommer att ha en viktig roll i att stödja verksamheten med ekonomisk information och bidra till att våra processer fungerar smidigtProfil
Vi söker dig som nyligen har avslutat en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller har hunnit skaffa dig något års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är nyfiken, noggrann och tycker om att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som är analytisk och har lätt för att se samband i siffror och rapporter. Du gillar att ta ansvar, är driven och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Eftersom vi arbetar i flera olika system ser vi gärna att du har god systemvana och snabbt kan sätta dig in i nya verktyg. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Du har goda kunskaper i Excel och visar tydligt engagemang och har viljan att lära dig nya saker. Du kommer att anställas som konsult hos oss på Clockwork, uppdraget är ett vikariat till juni 2026.Så ansöker du
Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-08-03. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna Konsultchef Elin Hilli på 0733-51 27 13. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
