Junior projektassistent till globalt bolag - för dig i början av karriären!
Vår kund
Vår kund är ett globalt industribolag som arbetar med tillverkning, utveckling och leverans av avancerade synkrona motorer, generatorer och synkronkompensatorer för industriella och energikritiska tillämpningar. Här samlas global expertis inom motorer, drivsystem, generatorer och tillhörande teknologier som hjälper industrier världen över att förbättra prestanda, tillförlitlighet och energieffektivitet.
Om rollen
Som projektassistent får du en unik möjlighet att arbeta nära både projektledare, produktion och kund i en tekniskt avancerad miljö. Rollen passar dig som tar studenten i år eller har gjort det nyligen, och som vill skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet innan vidare studier, till exempel inom ingenjörsområdet. Kanske har du redan testat på något annat under en period och är nu redo för nästa steg.
Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där man stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans säkerställer att projekt levereras enligt plan. Här får du en bred inblick i hur stora industriprojekt drivs, från råmaterial till färdig produkt.
Rollen utvecklas över tid i takt med att du växer in i den. Inledningsvis får du stöd och introduktion, och efter några månader förväntas du ta ett allt större eget ansvar och driva uppgifter självständigt.
Ansvarsområden
Stötta projektledare i planering, koordinering och uppföljning av projekt
Följa upp leveranser av material och komponenter samt rapportera status
Samverka med interna funktioner, såsom produktion och inköp, samt externa leverantörer
Säkerställa att leveransdokumentation är komplett och korrekt
Förbereda underlag inför projektmöten och genomgångar
Uppdatera projektdata och hantera enklare ekonomisk uppföljning i affärssystem
Bidra till att utveckla och förbättra processer kopplade till logistik och leverans
Välkomna och koordinera kundbesökPubliceringsdatum2026-04-27Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, driven och vill utvecklas i en koordinerande roll. Du trivs med att ta ansvar och har en naturlig fallenhet för att skapa struktur i ditt arbete. Du är kommunikativ och trygg i mötet med olika typer av människor, och har förmåga att hantera flera parallella uppgifter. Vidare är du lösningsorienterad, tar gärna egna initiativ och har ett professionellt bemötande. Rollen passar dig som trivs i en social miljö med många kontaktytor.Kvalifikationer
Gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning
Intresse för teknik, projektarbete och industriella processer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office
Meriterande
Kunskap i SAP eller andra affärssystemÖvrig information
Plats: Västerås, arbete sker på plats under vardagar dagtid i huvudsak, med kvällsarbete cirka en gång i veckan och helgarbete någon gång per månad, utifrån verksamhetens behov
Omfattning: Heltid, 100 % på plats
Start: Juli eller augusti, alternativt enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning, konsultuppdrag under 12 månader med goda möjligheter till förlängning och övergång i anställning hos vår kund
Låter det intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
A-hub är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och som strävar efter att skapa en arbetsmiljö med mångfald. Alla kvalificerade kandidater kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, ålder eller funktionshinder.
Genom att skicka in din ansökan till detta jobb samtycker du till att A-hub använder dina personuppgifter i enlighet med vår GDPR compliance policy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
