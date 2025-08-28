Junior programmerare till TaxiCaller i Linköping (extrajobb för student)
2025-08-28
Vi på TaxiCaller söker dig som vill vara med och utveckla vår mobility as a service-plattform.
Vi erbjuda extrajobb inom många olika områden, t.ex. webb (både frontend och backend), mobila appar (React Native för Android och iPhone) och AI.
Oavsett vilket område du utvecklar för så kommer det vara direkt relaterat till vårt boknings- och trafikledningssystem som används av transportbolag i hela världen.
Vi kan anpassa arbetstiderna så att jobbet går att kombinera med studierna. Det optimala är om du kan jobba 15-20 timmar per vecka i snitt (du kan jobba mindre eller inte alls när det är tentaperiod). Du får gärna kontakta oss även om du vill jobba mindre än så.
Om dig
Vi söker dig som brinner för programmering och redan har programmerat minst ett större projekt på din fritid och nu vill börja jobba lite extra vid sidan om studierna.
Vi söker dig som passar in på följande beskrivning:
• Du studerar på universitet/högskola med inriktning mjukvaruutveckling.
• Du har ett bra driv och kan jobba självständigt.
Minst ett av följande påståenden stämmer in på dig:
• Du är duktig på Java (alternativt något annat objektorienterat språk).
• Du har utvecklat appar för Android (helst i React Native).
• Du har utvecklat appar för iOS (helst i React Native).
• Du är duktig på webbutveckling. Vi kan erbjuda extrajobb till duktiga och programmeringsintresserade studenter.
Om ansökan
Vänligen skicka med en länk till ditt GitHub-konto med den källkod du har möjlighet att dela från eventuella egna projekt som du har gjort. Skicka gärna med direktlänkar till de projekt som du har kodat helt på egen hand (ej skolprojekt) och som du är mest nöjd med.

Publiceringsdatum: 2025-08-28
TaxiCaller grundades 2011 och har utvecklat en mobility as a service-plattform som snabbt har nått internationella framgångar och används idag av transportbolag i hela världen. Inledningsvis var vårt fokus på erbjuda vårt system till taxibolag, men vi har nu breddat oss och erbjuder vårt system till andra typer av transportbolag också, t.ex. bussbolag.
Vårt system är revolutionerande i och med att vi hela tiden använder den senaste teknologin inom både webb-lösningar och smarta mobiler (iPhone och Android). Vi upplever en stark efterfrågan på vår produkt och vi behöver därför utöka vår utvecklingsavdelning.
Vi har vårt huvudkontor på Mjärdevi i Linköping.
Mer information om oss finner du på: www.taxicaller.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-27

E-post: student@taxicaller.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: student@taxicaller.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Studentjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Taxicaller Nordic AB
(org.nr 556878-7864), http://www.taxicaller.com
Diskettgatan 11A (visa karta
)
583 35 LINKÖPING Jobbnummer
9479590