Junior Produktionstekniker Till Saab Aeronautics!
Har du ett intresse för flygteknik och vill ta ett kliv in i en avancerad tillverkningsmiljö? På Saab Aeronautics får du chansen att utvecklas som Junior produktionstekniker och vara med och forma framtidens försvarslösningar!
Om rollen
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag med över 22 000 medarbetare som varje dag bidrar till en tryggare och mer hållbar värld. Inom Saab Aeronautics utvecklas och tillverkas avancerade flygsystem och stridsflygplan, där teknikskärpa och långsiktig innovation står i centrum.
Som junior produktionstekniker får du möjligheten att växa in i rollen i en högteknologisk miljö där detaljerna avgör helheten. Du blir en del av en erfaren grupp där din nyfikenhet, vilja att lära och förmåga att ta initiativ värderas högt. Här får du en viktig roll i att säkerställa att tillverkningen sker effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Om gruppen
I sektionen Manufacturing Engineering Structural Assembly arbetar du tillsammans med sex kollegor i ett nära samarbete med teknisk beredning. Tillsammans bidrar ni till att optimera tillverkningsprocesser och kravställa design för att produkterna ska bli så kostnadseffektiva och kvalitativa som möjligt.
Som junior i teamet kommer du successivt att växa in i mer komplexa arbetsuppgifter och få stöd av seniora kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Delta i förbättringsarbete och vara delaktig i att lösa produktionstekniska utmaningar
• Stötta i arbetet med att optimera arbetsmetoder och flöden
• Arbeta med Lean-inspirerade processer för att skapa effektiva arbetssätt
• Bidra till att ta fram layouter och arbetsplatsbeskrivningar
• Arbeta nära beredningen och ge snabb feedback i produktionsnära frågor
Arbetsuppgifterna och fokusområde kan anpassas utefter din erfarenhet och intresse
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken, noggrann och har en vilja att förstå hur saker fungerar. Du gillar att samarbeta och har lätt att kommunicera med både tekniska specialister och produktionspersonal. Du tar egna initiativ, lär dig snabbt och tycker om att arbeta i ett sammanhang där teknik och praktiskt genomförande möts.
Skallkrav:
• Eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik eller annat relevant område
• Arbetserfarenhet inom tillverkningsindustri som exempelvis produktionstekniker eller teamleader inom teknisk produktion
• Krav på svenskt medborgarskap
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av affärs- eller produktionssystem som IFS eller liknande
• Tidigare arbete eller studier inom flygteknik, produktion eller tekniknära miljöer
• Jobbat med beredning
• Förståelse/Vana av att skriva och/eller tolka arbetsinstruktionerOm företaget
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Saab.Anställningsvillkor
Startdatum: Enl överenskommelse
Ort: Linköping
Arbetstider: 07:00-16:00
Omfattning: Heltid
