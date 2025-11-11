Junior Product Marketing Specialist till Ravema
AB Effektiv Borås / Inköpar- och marknadsjobb / Värnamo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Värnamo
2025-11-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Värnamo
, Hylte
, Gislaved
, Ljungby
, Tranemo
eller i hela Sverige
Då kan rollen som Junior Product Marketing Specialist hos Ravema vara rätt steg för dig!
Din framtida arbetsgivare
Ravema är en ledande partner till nordisk industri och erbjuder kompletta lösningar för produktionsutrustning, verktyg, mätteknik, automation och med marknadens mest kompletta service- och eftermarknad. Ravema finns i Sverige, Norge och Finland med huvudkontoret i Värnamo i centrala Småland där också deras unika Teknikcenter finns med utställning av nyheter och demonstrationer av deras produkter året om.
Ravema ingår i Pronect som är en teknikhandelskoncern med försäljning i Norden och Baltikum.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som Junior Product Marketing Specialist blir du en del av Ravemas marknadsteam, där du får möjlighet att kombinera kreativt innehållsarbete med strategisk marknadsföring. Du stöttar utvecklingen och genomförandet av marknadsföringsaktiviteter för Ravemas maskinportfölj - allt från kampanjer och digital kommunikation till webb och sociala medier.
Du kommer bland annat att: - Vara med och driva marknadsföringskampanjer - från idé till genomförande och uppföljning - Hålla webbplatsen aktuell och attraktiv, med fokus på bra användarupplevelse och tydlig kommunikation - Skapa engagerande innehåll till Ravemas sociala medier och bidra till att bygga ett starkt varumärke - Skriva och producera material som kundcase, nyhetsbrev och digitalt content - Analysera kampanjresultat och bidra med idéer på hur marknadsarbetet kan utvecklas vidare
Vem är du?
Vi ser gärna att du är i början av din karriär inom marknadsföring och har någon form av eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller liknande. Du har ett intresse för teknik, digital marknadsföring och vill arbeta i en roll där du får växa och ta ansvar stegvis. Det är meriterande om du har erfarenhet av verktyg som WordPress, Adobe Creative Suite och Canva, samt om du tidigare har arbetat med kampanjer eller sociala medier. Du är flytande i svenska i tal och skrift.
Som person är du nyfiken, strukturerad och initiativtagande. Du trivs i samarbete med andra men tar också egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Du har ett öga för detaljer, tycker om att skapa tydligt och engagerande innehåll och har en vilja att lära dig mer om både produkter och marknadsstrategi. Din positiva attityd och vilja att utvecklas kommer vara nyckeln till din framgång i rollen. Villkor: Start: enligt överenskommelse Omfattning: vikariat på heltid fram till sommaren 2027
Är detta din perfekta match?
Hos Ravema får du arbeta i ett familjärt bolag med starka värderingar, där långsiktighet, kompetens och god stämning genomsyrar allt vi gör.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 30 november 2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Kajsa Larsson på kajsa.larsson@effektiv.se
eller Pauline Vehniäinen på pauline@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
marknadskoordinator, product marketing specialist, marknadsassistent, Värnamo Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Kajsa Larsson kajsa.larsson@effektiv.se Jobbnummer
9599638