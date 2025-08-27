Junior Product Manager Gift Cards till Filmstaden/Odeon Kino
2025-08-27
Vi söker en driven Junior Product Manager till Odeon Cinemas Group, Northern Europe som kan vara med och bygga en framgångsrik försäljning av Sveriges ledande presentkort, Filmstaden och Odeon Kinos i Norge. Är du affärsinriktad, driven och proaktiv i ditt tänkande och vill arbeta på ett av Nordens mest spännande företag? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Om rollen
Som Junior Product Manager kommer ditt fokus vara att driva försäljning i våra egna kanaler samt att supporta och koordinera övriga presentkortsrelaterade uppgifter i samråd med Senior Product Owner Gift Cards. Din primära arbetsuppgift kommer att vara att driva och utveckla försäljningen av presentkorten på våra biografer i Sverige och Norge. Rollen innefattar att du bygger upp starka relationer internt hos våra biografer, säljcoacher samt andra avdelningar inom företaget. Du kommer ingå i vårt nordiska Sales-team bestående av 45 kollegor som arbetar med hela vårt B2B erbjudande. Presentkortsmarknaden är under tillväxt och ett område som snabbt kan förändras vilket medför ett stort ansvar för att hålla sig uppdaterad och informerad om nyheter, trender och konkurrenter på marknaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Instruera och följa upp biografernas säljcoacher och den effekt de har på försäljningen
• Äga och hantera teamets mailinbox och agera first-line contact för biografer och coacher
• Producera och distribuera kampanjinformation via intranätet samt via direktkontakt med biografer och återförsäljare
• Genomföra regelbundna inventeringar av lager samt vara delaktig i och koordinera beställning av nya presentkort
• Koordinera distribution av point-of-sale (POS) material och kampanjkit till biografer och återförsäljare
• Koordinera kampanjer för onlinekanalen tillsammans med Senior Product Owner och onlinepartner
• Vara delaktig i och stötta Senior Product Owner GC med kampanjplanering
• Koordinera kampanjer i retailledet tillsammans med Senior Product Owner och retailpartner
• Vara delaktig i och supporta display och konceptutveckling tillsammans med interna stakeholders
• Undersöka och utforska nya säljkanaler för Filmstadens och Odeon Kinos presentkort
• Introducera B2C Vouchers i Norge
Tjänsten är tidsbegränsad till 6 månader på heltid med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad på vårt Support Office (huvudkontor) i Solna, Filmstaden Råsunda och du kommer att rapportera till Head of Sales. Vi ser gärna att du har möjlighet att börja hos oss så snart som möjligt men tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, prestigelös, serviceinriktad och trivs med att samarbeta med andra. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt samtidigt som du är nyfiken och initiativtagande. Du trivs med att arbeta självständigt och med egna mål, samtidigt som du trivs att vara en del av ett team med gemensamma mål. Du har förmåga att bygga goda relationer och kommunicerar effektivt med både kollegor, samarbetspartners och kunder. Dessutom är du flexibel och anpassningsbar till förändringar, och du trivs med att hantera olika situationer i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av liknade arbetsuppgifter men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och söker dig som matchar våra värderingar: Fun & Passion, Quality & Service, Trust & Respect, Cooperation & Accountability. Sist men inte minst har du självklart ett stort intresse för försäljning och för film- och biografupplevelsen!
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• God känsla för service och affärsmannaskap
• Försäljningserfarenhet från exempelvis retail
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet
• Kunskaper och erfarenhet av att arbeta med Power BI är meriterande
• Mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska, norska och engelska (koncernspråk), både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
• En spännande och omväxlande arbetsmiljö i en bransch i ständig utveckling.
• En internationell roll med möjlighet att arbeta med engagerade produkter.
• En familjär och prestigelös företagskultur, där samarbete och engagemang står i fokus.
• Gratis biobesök samt rabatt på popcorn, läsk och godis.
• Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välmående.
• Fri tillgång till vårt konfidentiella Employee Assistance Program - en onlineplattform med rådgivning och stöd inom ekonomi, hälsa och psykiskt välbefinnande.
Låter detta som något för dig?
Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan till oss senast den 15 september 2025. Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Camilla Risbeck, Senior Product Owner, på camilla.risbeck@filmstaden.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Välkommen med din ansökan!
På Filmstaden använder vi en kompetensbaserad rekryteringsmetod för att främja rättvisa och motverka diskriminering. Från det ögonblick du ansöker är mångfald, rättvisa och inkludering integrerade i alla delar av medarbetarresan, och vi välkomnar individer från alla bakgrunder. Vi väljer kollegor utifrån deras meriter och den passion de visar för sina roller. We Make Movies Better!Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Odeons Cinemas Group är en av Nordens ledande leverantörer av kultur och nöje över 10 miljoner biobesök per år. Vi driver biografer i Sverige (Filmstaden AB), Norge (Odeon Kino) och Finland (Finnkino). Odeon Cinemas Group finns totalt i 9 länder i Europa och ägs av världens största biografkedja AMC. Så ansöker du
