Junior People & Culture Business Partner

Kontorsbemanning Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-10


Vi söker en junior People & Culture Business Partner som vill utvecklas inom HR och stötta ledare i frågor som rör medarbetare, kultur och organisation.

RollenStötta ledare i HR-processer som utveckling, performance och arbetsmiljö.
Bidra till en inkluderande och engagerande arbetsplats.
Säkerställa efterlevnad av lagar, avtal och policys.

Din profilExamen inom HR/personal/ekonomi eller liknande.
0-3 års erfarenhet inom HR (gärna praktik eller koordinatorroll).
Grundläggande kunskap om HR-processer och arbetsrätt.
Flytande svenska och engelska.

Som person är du nyfiken, noggrann och gillar att samarbeta!

Urval sker löpande - ansök redan idag!

Fast månads- vecko- eller timlön

Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett heltidsjobb.

Kontorsbemanning Sverige AB (org.nr 556418-7036)

Kontorsbemanning AB

9501899

