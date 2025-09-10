Junior People & Culture Business Partner
2025-09-10
Vi söker en junior People & Culture Business Partner som vill utvecklas inom HR och stötta ledare i frågor som rör medarbetare, kultur och organisation.
RollenStötta ledare i HR-processer som utveckling, performance och arbetsmiljö.
Bidra till en inkluderande och engagerande arbetsplats.
Säkerställa efterlevnad av lagar, avtal och policys.
Din profilExamen inom HR/personal/ekonomi eller liknande.
0-3 års erfarenhet inom HR (gärna praktik eller koordinatorroll).
Grundläggande kunskap om HR-processer och arbetsrätt.
Flytande svenska och engelska.
Som person är du nyfiken, noggrann och gillar att samarbeta!
