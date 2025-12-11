Junior Operativ Inköpsassistent till tekniskt ledande industriföretag
Är du i början av din karriär och vill ta steget in i inköpsvärlden? Rollen som Junior Operativ Inköpsassistent är en utmärkt start för dig som vill bygga erfarenhet inom operativt inköp i en tekniskt avancerad miljö.
Beskrivning av tjänsten
I rollen som Operativ Inköpsassistent ligger det initiala fokuset på att registrera och hantera ordererkännanden. Du lär dig hur systemen är uppbyggda, hur artikelnummer är strukturerade och vilka detaljer som är avgörande för att inköpsprocessen ska fungera korrekt. Arbetet innebär att du tidigt får en tydlig förståelse för grunderna i det operativa inköpet och hur materialflödena hänger samman.
När du byggt upp din kunskap utvecklas rollen successivt. Du tar då ansvar för uppföljning av lagerorder, hämtorder och avrop av lagermaterial. Arbetet innebär leveransbevakning, hantering av avvikelser och uppföljning mot bekräftade leveranser. Du uppdaterar artiklar med relevanta uppgifter från ordererkännanden och arbetar med KPI uppföljning kopplat till leveransprecision. Rollen omfattar även hantering av akuta behov samt eskalering till taktiker eller strateger vid avvikelser.
Rollen innebär daglig kontakt med taktiska inköpare och andra funktioner i organisationen, där du bidrar till att säkerställa struktur, följa upp materialflöden och stödja inköpsprocessen i det operativa arbetet.
Om den vi söker
Till rollen som Operativ Inköpsassistent söker vi dig som trivs i en vardag med många kontaktytor och varierande uppgifter. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har lätt för att ta kontakt när något behöver lösas. Du är nyfiken, vågar ställa frågor och tar dig an uppgifter på ett proaktivt sätt.
Skallkrav:
• Relevant inköpskompetens (utbildning eller erfarenhet)
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Säkerhetsklassning nivå 3
Företaget är en högteknologisk aktör som utvecklar avancerade system och lösningar för krävande industriella miljöer. De arbetar i komplexa flöden där kvalitet, precision och säkerhet är avgörande, och deras verksamhet präglas av teknik i framkant och långsiktiga utvecklingsprojekt. Medarbetarna arbetar tätt tillsammans i tvärfunktionella team, där inköp utgör en central del av det dagliga arbetet för att säkerställa att produktionen får rätt förutsättningar.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona Ersättning
