Junior Operativ Inköpare till bolag inom försvar och säkerhet
SJR in Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-26
SJR söker nu en Junior Operativ Inköpare till ett konsultuppdrag på 7 månader hos en av våra kunder med kontor i Solna. Uppdraget startar den 1 december. Som konsult hos SJR blir du anställd med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal, och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll hos en spännande aktör inom teknikområdet.
Är du en kommunikativ, noggrann och drivande lagspelare med 1-2 års erfarenhet av inköp eller supply chain? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! I rollen som Junior Operativ Inköpare inom elektronik blir du en viktig del av ett växande inköpsteam där du får arbeta i en dynamisk och tekniskt avancerad miljö. Fokus ligger på inköp till både prototyptillverkning och mindre serieproduktion, vilket ger dig chansen att kombinera operativt inköpsarbete med kontinuerlig utveckling och lärande.Publiceringsdatum2025-10-26Om tjänsten
Som operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa leveranser utifrån planerade behov till vår produktion. Du blir en viktig del av ett engagerat team som samarbetar nära både leverantörer, planering och olika projektkontor. Rollen präglas av högt tempo, flexibilitet och ett starkt fokus på kvalitet och leveransprecision.
Ansvarsområden
• Inköp av material och tjänster baserat på planerade behov
• Uppföljning av leveranser genom nära dialog med leverantörer och interna kunder
• Framtagning av kostnadsunderlag och offerter
• Bygga och utveckla leverantörsrelationer för effektivt samarbete
• Bidra till flödesoptimering och processutveckling
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har 1-2 års erfarenhet av arbete inom inköp, supply chain eller sourcing - gärna i en liknande roll som operativ inköpare. Du trivs i en produktionsnära miljö med högt tempo och har en god förståelse för hur olika faktorer påverkar inköpsprocessen. Du är van vid att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt för att säkerställa leveransprecision. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift. Eftersom organisationen befinner sig i förändring är det viktigt att du trivs i en miljö där rutiner och arbetssätt utvecklas. Du behöver kunna hantera osäkerheter, samtidigt som du hittar lösningar och tar initiativ för att driva arbetet framåt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös, lösningsorienterad och har en positiv inställning. Du är ansvarstagande, proaktiv och trivs med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Din förmåga att agera snabbt och samtidigt behålla fokus på helheten gör dig till en värdefull lagspelare i vårt team.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-25. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
