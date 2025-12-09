Junior Operativ Inköpare till bolag inom försvar och säkerhet
2025-12-09
SJR söker nu en Junior Operativ Inköpare till ett konsultuppdrag på 6 månader hos en av våra kunder med kontor i Solna. Uppdraget startar den 19 december. Som konsult hos SJR blir du anställd med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal, och får möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll hos en spännande aktör inom teknikområdet. För rätt person finns möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa leveranser av planerade behov till vår produktion, som präglas av ett starkt projektfokus. Du arbetar med inköp av material för både prototyper och serieproduktion av tekniskt komplexa lösningar, vilket ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och förmåga att agera snabbt. Du samarbetar tätt med leverantörer, planerare och olika projektkontor för att skapa effektiva flöden och hög leveransprecision.
Ansvarsområden
• Inköp av material och tjänster baserat på planerade behov
• Orderläggning och leveransbevakning
• Ta fram kostnadsunderlag och prisuppskattningar
• Leverantörsutveckling kopplat till KPI:er, exempelvis rotorsaksanalyser vid sena leveranser
• Löpande återkoppling till kundansvariga samt hantering av leverantöruppföljning
• Hantera Non Conformance Reports (NCR)
• I vissa fall genomföra prisförhandlingar
• Optimera material- och informationsflöden
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av supply chain, inköp eller sourcing och gärna har arbetat i operativt inköp inom en produktionsnära verksamhet. Du har god förståelse för vilka faktorer som styr inköp i en supply chain-miljö och är van att självständigt driva leverantörsaktiviteter för att säkerställa god leveransprecision. Erfarenhet från en produktionsmiljö, tekniska produkter eller projektbaserade organisationer är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är prestigelös, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo. Du är ansvarstagande, proaktiv och har en positiv inställning, samtidigt som du kan agera i nuet utan att tappa fokus på långsiktiga mål. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa struktur även när förutsättningarna förändras snabbt.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-31. Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
