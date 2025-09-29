Junior nätverkstekniker sökes till Nordlo i Stockholm
Nordlo Improve AB, Stockholm / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Improve AB, Stockholm i Stockholm
Vill du vara med och lägga grunden för våra IT-leveranser? Vi på Nordlo Improve behöver nu anställa en nätverkstekniker som vill vara med och rusta våra kunder för framtiden, med säkerhet i fokus.
Om rollen
Som nätverkstekniker kommer du vara en central spelare för hela vår organisation. Du kommer tillsammans med ett par kollegor driva och utveckla området nätverk. Du kommer i din roll som nätverkstekniker hos oss arbeta både i en central roll, varvat med att samarbeta i och tillsammans med våra dedikerade kundteam.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Konfigurera och felsöka switchar och routrar
- Driftsätta och underhålla regelverk i brandväggar
- Planera och konfigurera trådlösa nätverk
- Sätta upp nätverk för nya siter
- Hantera incidenter
- Hålla dialoger med kund på plats (onsite)
Om dig
Du är självgående och van vid att arbeta och felsöka i komplexa och kritiska IT-miljöer samt har förmågan att se lösningar på problem. Du bör vara social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå, då förmedla teknik och lösningar till andra kommer vara en del av din vardag. Du kommer arbeta varierande på vårt kontor och ute hos våra kunder, du bör därför vara flexibel och tycka det är roligt med en varierande vardag. Rollen innefattar mycket kundkontakt, du har därför ett affärsmässigt och professionellt agerande.
Vi ser dessutom att du har:
- 2-3 års arbetslivserfarenhet inom nätverksteknik eller utbildning med inriktning nätverk samt några års IT-relaterad arbetslivserfarenhet
- Kompetens inom routing, switching, och WLAN-tjänster
- Kompetens inom brandväggsdrift, lastbalansering och felsökning
- Förmågan att planera, driva och hantera ärenden och projekt
- B-körkort
Då flera av våra kunder har svenska som branschspråk behöver du som söker kunna kommunicera i tal och skrift obehindrat på svenska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med Ivanti, Aruba switchar, Juniper, Kemp och ServiceNow.
Övrig information
Vi går igenom ansökningarna löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vänligen skicka in certifikat, examensbevis, eller andra relevanta intyg under övriga filer.
Då några av våra kunder är säkerhetsklassade kommer en säkerhetsintervju att genomföras i slutet av processen.
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
För att du ska trivas och må bra i vår organisation är ditt välmående viktigt för oss. Vi tror på en mångfald och arbetar aktivt för en jämlik och inkluderande företagskultur. Som anställd hos oss kan du förvänta dig följande:
- En god balans mellan arbetstid och fritid
- En stor delaktighet och möjlighet att påverka
- Ett nära samarbete mellan team och kollegor
- Ett lyhört och närvarande ledarskap
Vill du veta mer? På vår https://nordlo.com/
kan du läsa mer om våra erbjudanden. Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Improve AB
(org.nr 556271-9129) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordlo Improve AB, Stockholm Jobbnummer
9531652