Junior Mjukvaruutvecklare till spännande Startup-bolag!
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Linköping
2026-02-17
Vill du vara med och skapa nästa generations 3D-skrivare? Vill du dessutom göra det på ett mindre startup-företag som befinner sig i en spännande tillväxtfas? I rollen som Mjukvaruutvecklare hos Rapid Dimension får du utlopp för din tekniska passion på arbetstid tillsammans med likasinnade kollegor.
Om Rapid Dimension:
Rapid Dimension är ett innovativt tech-startup som utvecklar nästa generations 3D-skrivare och skapar framtidens hållbara och robusta försörjningskedjor inom industrin. Genom avancerad additiv tillverkning digitaliserar de fysiska komponenter och bygger upp digitala bibliotek som gör det möjligt för företag att producera reservdelar och komponenter smartare, snabbare och mer hållbart. Bolaget grundades med en tydlig vision om att erbjuda större företag ett helhetskoncept - från digital ritning till färdig produkt - och befinner sig idag i en spännande tillväxtfas med nya lanseringar och expansion på gång. Nu söker de fler drivna personer som vill vara med och ta tekniken och bolaget till nästa nivå.
Om teamet:
Du blir en del av ett engagerat och teknikdrivet team på totalt fyra personer, med stark kompetens inom 3D-printing och produktutveckling. Teamet kombinerar erfaren teknisk ledarskapserfarenhet och djup praktisk kunskap inom additiv tillverkning med ett genuint teknikintresse och entreprenöriell anda. De utvecklar just nu version 2 av sin 3D-printer, där du får vara med i hela flödet - från idéer till färdig produkt - och bidra med egna kreativa lösningar för deras kunder och projekt. Vid större projekt samarbetar de också med ett IT-konsultbolag som tillsätter extra resurser. Kulturen präglas av nyfikenhet, eget ansvar och självständighet; här får du stor frihet att driva egna delprojekt i en miljö med korta beslutsvägar och högt engagemang, samtidigt som teamet gärna lunchar tillsammans och ordnar AW:s när tillfälle ges.
Om rollen:
I denna nya roll får du möjlighet att arbeta maskinnära med fokus på att förbättra användarupplevelsen och driftsäkerheten på deras maskiner. Rollen är applikationsnära och riktar sig mot både hårdvara och mjukvara, där det är en stor fördel om du har erfarenhet av 3D-printing och ett starkt intresse för tekniken. Du kommer att bidra till att utveckla lösningar som gör maskinerna enklare och mer effektiva att använda, samtidigt som du arbetar med spännande tekniska utmaningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera och strukturera databaser för maskin- och användardata
• Utveckla och förbättra UX-design för användargränssnitt
• Programmera i .Net och Python
• Arbeta med embedded utveckling och förstå maskinens inbyggda system
• Skapa och optimera makroskript i G-kod för maskinens funktionalitet
Skallkrav:
• YH inriktning IT/högskoleingenjörsexamen/civilingenjörsexamen i datateknik eller systemvetenskap eller liknande utbildning
• God förmåga i engelska i tal och skrift
• Minst 1 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
• Krav på svenskt medborgarskap
Meriterande
• Master i datavetenskap
• Erfarenhet av kundkontakt och teamarbete
• Förståelse för olika kunders kunskapsnivåer
• God förmåga i svenska i tal och skrift
• 3D-printing som hobby
Vi tror du är:
• Utvecklingsvillig
• Utvecklingsvillig
• Lösningsorienterad
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst kommer du under inledande 9 månader vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan ha goda möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Rapid Dimension AB.Anställningsvillkor
Startdatum: Enl överenskommelse
Ort: Linköping
Arbetstider: Kontorstider (8-17) må-fre (hybrid och flex)
Omfattning: Heltid
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
