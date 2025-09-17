Junior mjukvaruutvecklare till internationellt bolag!
Vår klient, en internationell aktör, söker en junior mjukvaruutvecklare för att förstärka sitt innovativa och globala team. Här får du möjlighet att arbeta med framtidens automationslösningar i en miljö där hållbarhet, teknik och samarbete står i fokus. En arbetsplats där sammanhållningen är stark, kunskapsdelningen självklar och utvecklingsmöjligheterna stora. Låter detta intressant? Sök redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som junior mjukvaruutvecklare hos vår klient kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av avancerade automationslösningar. Du blir en del av ett globalt och innovativt team som driver teknisk utveckling, fokuserar på hållbarhet och främjar samarbete.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och chansen att växa i ett globalt team. Du får arbeta med spännande projekt och tillgång till de senaste teknikerna.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att bidra till hela mjukvaruutvecklingscykeln, från analys och design till implementering och prestandaförbättringar, med fokus på inbyggda system och automationslösningar.
• Utveckla, introducera och tillämpa programvara för att möta kundkrav
• Bidra till analys, produktion, distribution och lagring av information på ett kostnadseffektivt sätt
• Följa specifika instruktioner från handledare och seniora ingenjörer vid tekniska uppgifter
• Arbeta med mjukvarumigrering och kundanpassade lösningar
• Förbättra prestanda i containerbaserade miljöer
VI SÖKER DIG SOM
• Har avancerad kunskap i C++
• Kandidatexamen inom teknisk utbildning med inriktning mot inbyggd programmering
• Grundläggande arbetslivserfarenhet inom relevant område
Det är meriterande om du har
• God kunskap om FPGA (VHDL)
• Djupt tekniskt intresse och nyfikenhet på att lära nya programmeringsfärdigheter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
