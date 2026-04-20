Junior mjukvaruutvecklare inom Grafik och Video
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en junior mjukvaruutvecklare som vill arbeta med tekniskt avancerad mjukvara inom grafik och video. Här får du chansen att utvecklas i en tekniskt utmanande miljö tillsammans med erfarna utvecklare. En perfekt roll för dig som vill bygga stark kompetens inom mjukvaruutveckling och visuella system i komplexa produkter.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en junior mjukvaruutvecklare med intresse för C++ och avancerade tekniska system till ett högteknologiskt verksamhet.
Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där mjukvara, grafik och video möts i komplexa och tekniskt utmanande lösningar. Rollen är en del av utvecklingen av avancerade displaysystem och HMI, där du kommer få arbeta nära erfarna kollegor och successivt växa in i mer avancerade uppgifter.
Du blir en del av ett större konsultteam om cirka 17 personer, där samarbete, kunskapsdelning och teknisk utveckling står i fokus. Teamet arbetar i mindre konstellationer med olika teknikområden, vilket ger goda möjligheter att lära sig mycket och hitta sin nisch över tid.
ARBETSUPPGIFTER: Utveckla och underhålla mjukvara med fokus på HMI
Arbeta med video- och grafikhantering i avancerade system
Utveckla och optimera displaysystem
Hantera och bearbeta sensorbaserad videodata
Samarbeta i tvärfunktionella team enligt agila arbetssätt
Delta i design, implementation och test av mjukvarulösningar
VI SÖKER DIG SOM: Har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område
Har 1-3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna med fokus på C++
Har ett intresse för eller erfarenhet av grafik, video eller realtidssystem
Har arbetat med agila metoder såsom Scrum
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av grafikutveckling, exempelvis OpenGL
Bakgrund inom spelutveckling eller annan grafikorienterad inriktning
Erfarenhet av infrastrukturell mjukvara
Som person är du ansvarstagande och har ett starkt självledarskap. Du trivs i en roll där du driver ditt eget arbete framåt och tar initiativ, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till teamets gemensamma mål. Du har ett tekniskt nyfiket förhållningssätt och uppskattar att arbeta i en miljö där kraven är höga och lösningarna komplexa.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Solna
Rekryteringsansvarig: Nora Sundberg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Kontakt
Consultant Manager
Nora Sundberg nora.sundberg@friday.se Jobbnummer
9865036