Junior mjukvaruutvecklare inom C# / .NET till Saab
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Som mjukvaruutvecklare blir du en del av ett engagerat team inom JAS Gripen. Teamet utgör en central resurs med expertis inom geografiska informationssystem (GIS), geodata och aeronautisk information, där geodata utgör en avgörande del i flera av Saabs produkter och tjänster inom flyg, försvar och säkerhet.
I din roll kommer du arbeta kreativt med att skapa innovativa lösningar baserat på de systemkrav som tagits fram. Du kommer att lära dig hur systemet kravställs, utvecklas, testas och distribueras, både för geografiska data till flygplan samt 3D-omvärldar för Gripens simulatorer. I rollen ingår även att du planerar, testar och i viss mån kommunicerar utvecklade funktioner till intressenter. Arbetet sker i nära samarbete med ett mindre utvecklingsteam, teknisk ledare och uppdragsledare, där ni tillsammans definierar uppgifter och driver utvecklingen framåt.
Du erbjuds en flexibel arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter. Som utveckling kommer att prioriteras, där du får stöd av din närmsta chef för att växa både i din roll och nå dina långsiktiga mål. Profil
Vi söker dig som har en teknisk eftergymnasial utbildning inom programmering med goda kunskaper inom C#/ .NET. Vi ser gärna att du har ett stort tekniskt intresse, där du exempelvis drivit egna projekt vid sidan om studierna. Har du erfarenhet av kravarbete, test och projektmetodik är det meriterande, likaså erfarenhet av att arbeta i MS Visual Studio samt med ESRI ArcMap och ESRI ArcGIS Pro.
Som person är du engagerad, noggrann och lösningsorienterad med god samarbetsförmåga, där du trivs i en miljö där man delar idéer och lär av varandra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är ett konsultuppdrag initialt om ca 1 år med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet för denna tjänst sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-DNI Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Jobbnummer
9516455