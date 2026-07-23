Junior mjukvaruutvecklare - bygg en kundapp från grunden
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Vill du få chansen att bygga en mobilapp från grunden, arbeta med modern fintech och ta stort ansvar tidigt i karriären? Vi söker en junior mjukvaruutvecklare till ett etablerat svenskt fintechbolag som vill ta nästa steg i sin digitala utveckling. Bolaget har redan en egen teknisk plattform, ett erfaret utvecklingsteam och befintliga kundflöden – men ingen mobilapp ännu.
Om rollen
Du kommer att bli en viktig del i satsningen på bolagets första mobilapp och arbeta nära ett erfaret internt utvecklingsteam. Rollen passar dig som gillar att skapa, testa och förbättra. Du kommer få vara med och bygga en första modern self-service-app för befintliga kunder, med fokus på användarvänlighet, säkerhet och tydligt kundvärde. Du kommer exempelvis arbeta med funktioner kopplade till inloggning, kundöversikt, lån, krediter, sparkonto, dokument, meddelanden och kundservice.
Utöver apputvecklingen finns också en ambition att utforska hur AI och moderna utvecklingsverktyg kan användas för att effektivisera utvecklingsarbetet, förbättra interna arbetssätt och på sikt skapa mer värde för kunderna. Du behöver inte vara AI-expert, men vi tror att du är nyfiken, testar nya verktyg och gillar att hitta smartare sätt att lösa problem.
Här behöver du trivas med att utforska lösningar, ta egna initiativ och omsätta idéer till färdiga produkter.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara med och utveckla bolagets första mobilapp för befintliga kunder. Appen ska fungera som en modern self-service-app där kunder enkelt kan logga in, få överblick över sina produkter och hantera grundläggande ärenden direkt i mobilen.
I rollen kommer du exempelvis att arbeta med:
Säker inloggning och autentisering
Kundöversikt och dashboard
Dokument, avier och villkor
Meddelanden och viktiga kundnotiser
Kundservicefunktioner och enklare ärendeflöden
Integrationer mot befintliga interna system och API:er
Testning, förbättringar och vidareutveckling av appen
Fokus för första versionen är att skapa tydligt kundvärde, enkelhet och trygg hantering av information – inte att bygga en fullskalig bankapp från start.
På sikt finns även en ambition att utforska hur AI och moderna utvecklingsverktyg kan användas för att effektivisera utvecklingsarbetet, förbättra interna processer och skapa mer värde för kunderna.
Vi söker dig somÄr nyexaminerad inom datateknik, mjukvaruutveckling, systemvetenskap eller liknande, alternativt är tidigt i karriären
Har byggt egna projekt, troligtvis på hobbynivå, i arbetet eller genom skolan
Har erfarenhet av att experimentera med AI och moderna utvecklingsverktyg
Har ett genuint intresse för teknik och produktutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av mobilutveckling, JavaScript/TypeScript, API-integrationer, AI-verktyg eller liknande tekniker är meriterande, men vi lägger större vikt vid drivkraft, problemlösningsförmåga och egna projekt än vid ett specifikt teknikstack.
Det här är en roll för dig som inte bara vill skriva kod, utan vill vara med och bygga något nytt, påverka arbetssätt och bidra till hur ett etablerat fintechbolag tar nästa steg digitalt.
Övrig infoOmfattning: 6 månader med goda chanser till förlängning
Start: Så snart som möjligt
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
10010405