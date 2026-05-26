Junior Mjukvarutestare till Globalt Bolag i Lund
2026-05-26
Vill du vara med och testa framtidens mjukvarulösningar i gränslandet mellan QA och nya affärsmöjligheter? Vi söker nu en junior mjukvarutestare till vår kund där du får arbeta med mjukvarutestning allt från testautomation till system för passagesystem med kamera och audio/video-funktioner. Ansök redan idag- vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som junior mjukvarutestare kommer du arbeta med exempelvis test av access control-system, alltså passagesystem kopplade till kameror och audio/video, där du säkerställer att allt fungerar som det ska när någon passerar. Du blir en del av ett team där hälften arbetar i Scrum och resten i ett renodlat inhouse testteam som är mycket människoorienterat. Rollen passar dig som har ett intresse för AI, vill jobba med mjukvarutestning och gärna testar i Python, C eller molnmiljöer.

Dina arbetsuppgifter
Utföra mjukvarutester, gärna med Python, C och i molnmiljö
Bidra med idéer och lösningar med hjälp av AI
Delta i ett människoorienterat team med fokus på kvalitet och samarbete
Utveckla kundtänk och förståelse för hur användarna upplever systemen
VI SÖKER DIG SOM: Kommer att ha avslutat sin ingenjörsutbildning (högskole- eller civilingenjör) i juni/augusti 2026 inom relevant område
Grundläggande programmerings- eller scriptingkunskaper (Python, C, Bash, TypeScript)
Talar och skriver flytande engelska och svenska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av relevanta hobbyprojekt eller arbetslivserfarenhet inom området
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du är självgående och kan ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Som person är du driven, kommunikativ och självgående med ett öppet sinne i kombination med ett kundorienterat förhållningssätt. Du gillar att ta ansvar för slutresultatet och se till att det uppfyller kraven för den prestanda och kvalitet som eftersöks.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter x månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Vanessa Henrysson Roqueta, vanessa.roqueta@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
