Junior miljövetare till kärntekniksbolag i Nyköping!
Xamera AB / Hälsoskyddsjobb / Nyköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Nyköping
2026-07-08
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Om tjänsten: Du arbetar operativt med miljöfrågor på bolagets nukleära anläggning utanför Nyköping, med fokus på utsläpp, provtagning och uppföljning av miljömål i en starkt reglerad verksamhet. Rollen innebär stort ansvar för den årliga miljörapporteringen där du samlar in, analyserar och sammanställer miljödata samt stöttar verksamheten och chefer i miljörelaterade frågor i nära samarbete med fastighet, kvalitet och strålskydd.
Vi söker dig som: Har en högskole- eller universitetsexamen inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, miljöteknik eller motsvarande, gärna med intresse för miljölagstiftning, KPI:er och rapportering. Du är noggrann, analytisk och strukturerad, men också nyfiken, självgående och trivs i en bred, omväxlande vardag där du både är ute i verksamheten och arbetar med data och rapporter.
Om bolaget: Bolaget är ett internationellt kärntekniskt bolag i en starkt växande framtidsbransch, med verksamhet i Sverige, Tyskland och USA. På sajten utanför Nyköping arbetar cirka 160 personer med stor yrkesmässig bredd, från forskare och ingenjörer till drift- och servicepersonal. Här får du arbeta nära avancerad teknik i en samhällskritisk verksamhet, i en kultur som präglas av ansvar, flexibilitet, samarbete och långsiktig utveckling inom miljö och hållbarhet.
Praktisk information: Tjänsten är på heltid med marknadsmässig lön och tillträde enligt överenskommelse. Placering är på bolagets anläggning utanför Nyköping, med initialt hög närvaro på plats och viss möjlighet till hybridupplägg över tid. Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning (inklusive alkohol- och drogtest och eventuell registerkontroll).
Vägen in via Xamera: Du inleder din anställning som konsult via Xamera i 12 månader och får gå igenom vårt talangprogram Xamera Talent, under den tiden arbetar du på plats hos bolaget. Efter programperioden är målsättningen att du går över i en tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Att starta via Xamera innebär att du får ett strukturerat första steg in i karriären och en trygg anställning med coachning i din utveckling och möjlighet att prova på en kvalificerad roll i en spännande miljö med en tydlig och planerad väg mot fast anställning hos kund om samarbetet fungerar bra för alla parter.
Kontaktperson: Mikaela Magnusson mikaela.magnusson@xamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7469537-2092095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
611 34 NYKOPING Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9996732