Junior miljösamordnare inom bygg till Coor - Nya Karolinska Solna
Friday Väst AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bakom varje byggprojekt finns mängder av materialval som tillsammans avgör byggnadens miljöpåverkan. Val av produkter, innehåll i material och hur de lever upp till högt ställda miljökrav spelar en avgörande roll för framtidens hållbara fastigheter. På Nya Karolinska Solna är kraven särskilt höga - och det är här du kommer in. Som miljösamordnare hos Coor får du, i början av din karriär, möjligheten att fördjupa dig i hållbart byggande, materialfrågor och miljökrav och samtidigt bidra till verklig skillnad i ett av Sveriges mest avancerade sjukhus.
OM TJÄNSTEN:
Som miljösamordnare hos Coor på Nya Karolinska Solna är din uppgift att säkerställa att material och komponenter som används i byggprojekt och fastighetsinstallationer uppfyller de höga krav som ställs inom ramen för certifieringen Miljöbyggnad Guld.
Du arbetar nära projektledare och leverantörer och blir en viktig del i att omsätta miljökrav till konkreta beslut i projekten. Rollen är både analytisk och kommunikativ, där du fungerar som ett stöd i frågor som rör materialval och miljöbedömningar.
Arbetet är varierat och utvecklande. Du kommer kontinuerligt sätta dig in i nya material, komponenter och tekniska lösningar - vilket gör rollen särskilt spännande för dig som är nyfiken och vill bygga upp en djup förståelse för hur hållbart byggande fungerar i praktiken.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med byggvarubedömningar och säkerställa att produkter uppfyller miljökraven i projekten
Granska material och komponenter som används i bygg- och installationsprojekt
Säkerställa att dokumentation och underlag för miljöbedömningar finns tillgängliga
Ha dialog med leverantörer och tillverkare för att samla in materialspecifikationer och teknisk information
Stötta projektteam i frågor kopplade till miljökrav och hållbara materialval
Följa upp att projekt lever upp till kraven för Miljöbyggnad Guld
Bidra till struktur och förbättring av arbetssätt kopplade till miljö- och materialfrågor
Du kommer snabbt få en god förståelse för hur bygg- och installationsprojekt fungerar i praktiken och utvecklas inom ett område som blir allt viktigare i branschen.
VI SÖKER DIG SOM:Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis bygg, miljö eller liknande
Är nyexaminerad eller i början av din karriär
Har ett starkt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du strukturerad och noggrann, men också kommunikativ och trivs i dialog med olika parter. Du är framåt och har förmågan att hålla många frågor igång samtidigt. För att lyckas i rollen är du nyfiken, analytisk och har ett genuint engagemang för miljöfrågor inom bygg och fastighet.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till ev uppsägningstid
Placering: Stockholm, NKS
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Coors och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos Coor.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9791738