Junior Miljökonsult för miljöinventering i parkeringsanläggning
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en miljökonsult som ska genomföra en miljöinventering inför en kommande renovering av en parkeringsanläggning. Uppdraget omfattar inventering av hela anläggningen, med särskilt fokus på utpekade utrymmen där åtgärder inte har utförts tidigare. Leveransen ska ge ett tydligt beslutsunderlag för fortsatta åtgärder, korrekt avfallshantering och en säker arbetsmiljö.
Det finns tidigare inventering och efterföljande sanering, men nu behövs en komplett uppdaterad inventering med rapport och åtgärdsförslag. Kvarvarande asbest förekommer i skarvar på ventilationskanaler.
ArbetsuppgifterGenomföra miljöinventering av fastigheten inför renovering/ombyggnation.
Utföra provtagning och samordna analys av prover.
Identifiera och dokumentera förekomst av farliga ämnen och material.
Ta fram hanteringsrekommendationer för att säkerställa korrekt avfallshantering och en trygg arbetsmiljö.
Leverera slutrapport med åtgärdsförslag, inklusive fotodokumentation och ritningar som visar placering.
KravCMF-certifiering (Certifiering av Miljöinventerare Fastigheter) eller likvärdig certifiering.
1-3 års erfarenhet av miljöinventering inför rivning/ombyggnation.
Förmåga att ta fram slutrapport som inkluderar identifierade farliga ämnen/material samt tydliga åtgärdsförslag.
Erfarenhet av att utföra provtagning och arbeta med analysunderlag.
Minst ett referensprojekt från tidigare uppdrag där slutrapport levererats.
MeriterandeErfarenhet av inventering i tekniska utrymmen med ventilationssystem.
Erfarenhet av dokumentation där både bilder och ritningar används för att tydliggöra fynd och placering.Så ansöker du
