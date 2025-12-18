Junior mekanisk konstruktör - början på en spännande karriär
BAE Systems Hägglunds AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-18
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Lockas du av en karriär inom mekanisk konstruktion? Hos oss får du som har CAD-kunskaper stöd och vägledning från erfarna kollegor, samtidigt som du får möjlighet att växa och utvecklas i en spännande och högteknologisk miljö.
Ta möjligheten att bli en del av ett team som värdesätter innovation, kvalitet och samarbete. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
Inom BAE System Hägglunds befinner vi oss i en spännande expansionsresa och söker nu fler engagerade kollegor som vill vara med och göra skillnad. Till vår avdelning Mechanical Architecture & External Development söker vi en engagerad junior mekanikkonstruktör som vill utvecklas inom mekanikkonstruktion och bidra till skapandet av effektiva och innovativa lösningar. På avdelningen arbetar idag ett tight gäng på 10 individer bland annat i roller som konstruktör, verksamhetsutvecklare, Catia samordnare, utbildningssamordnare CAD/PLM och standardsamordnare.
Om rollen
I rollen arbetar du med varierande uppgifter, inklusive standardisering av komponenter och CAD-modellering och ritningsframställning, i en dynamisk och stödjande miljö.
I arbetsuppgifter ingår:
- Utveckla och implementera standardiserade konstruktionslösningar.
- Delta i framtagning och uppdatering av dekaler och märkning i våra produkter.
- Stödja konstruktionsgruppen med enklare CAD-modellering och ritningsframtagning.
- Säkerställa hög kvalitet i konstruktionsunderlag och dokumentation.
- Samarbeta med olika funktioner för att säkerställa kvalitet och efterlevnad av standarder.
Den du är
Vi söker dig som har:
- Teknisk utbildning inom maskinteknik eller motsvarande.
- Grundläggande kunskaper i CAD (t.ex. Catia, SolidWorks eller liknande).
- Kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi uppskattar kollegor som har en positiv inställning och tycker om kreativ problemlösning. Struktur och ordning värdesätts också. Du planerar och genomför ditt arbete självständigt, samtidigt som du samarbetar med kollegor, vilket gör att god samarbets- och kommunikationsförmåga är viktigt.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten påwww.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.sewww.hogakusten.com/s
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Karin Sellgren, rekryterande chef 0660-804 68 eller rekryteringskonsult Lisa Fagerström, rekryteringskonsult 076-8241789.
Vi har begränsad tillgänglighet under V 52 - V 1. Skicka gärna ett sms så återkommer vi.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång, så ansök gärna så snart du kan. Sista ansökningsdag den 11 januari.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9653984