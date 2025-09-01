Junior Mekanikkonstruktör - ta första steget mot en framtidsbransch!
2025-09-01
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och nyfiken på hur dina kunskaper inom konstruktion kan bidra till den gröna omställningen? Vill du jobba i en spännande teknikmiljö, med erfarna kollegor att lära av och CAD-program som vardagsverktyg? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen
Som junior konstruktör inom mekanik kommer du att arbeta med konstruktion av ställverk och elmontageplaner. Du ritar allt från stål- och markanslutningar till apparater och primärutrustning - och du gör det tillsammans med erfarna kollegor i CAD-miljö.
Här får du kombinera tekniskt kunnande, problemlösning och noggrannhet, och utvecklas i en miljö där både självständighet och samarbete värderas högt. Har du dessutom koll på hållfasthetslära? Toppen! Då får du gärna använda den kunskapen också.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Du är nyfiken, noggrann och tycker om att hitta lösningar - särskilt tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina uppgifter, släpper inte något halvdant och har viljan att hela tiden lära dig mer. Vi tror också att du gillar att dela kunskap och se kollegor som en tillgång.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial teknisk utbildning (ex. maskinteknik, CAD-konstruktion eller likvärdig)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av CAD-program (t.ex. AutoCAD, Inventor)
Extra plus om du har:
• B-körkort
• Tagit kurs inom hållfasthetsläraOm företaget
Vår kund är en global aktör med kollegor i över 30 länder och en tydlig mission: att möjliggöra energiomställningen genom smarta och hållbara lösningar. De är specialiserade inom elkraft, järnväg, elektrifiering, konstruktion och underhåll - och driver både komplexa projekt och nyckelfärdiga leveranser.
De erbjuder:
• En karriär i ett expertbolag med stort kunskapskapital
• Möjlighet att jobba i en framtidsbransch i snabb utveckling
• Friskvårdsbidrag och flexibla arbetstider
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Sundsvall
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstid med möjlighet till flex
Sök redan idag!
Vi börjar med urvalet i augusti, men du kan redan nu skicka in din ansökan. Vänta inte - visa ditt intresse tidigt och ta första steget mot en spännande framtid i teknikens och hållbarhetens tjänst! Ersättning
