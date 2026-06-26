Junior människokännare, nyfiken på rekryteringsyrket!
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-26
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Tänk dig att starta morgonmötet med några minuters meditation, ha friheten att planera din egen vardag och vara en del av en arbetsplats där man tror på att människor presterar bäst när de får förtroende.
Här kommer drömrollen för dig som öppensinnad, wellness-intresserad serviceperson som är expert på att identifiera toppklassigt kundbemötande. Vi söker dig som tycker rekrytering verkas spännande och som vill vara med och hitta framtida stjärnor till ett internationellt wellnessföretag.
En ovanlig arbetsplatsDet här är ett jobb där du kommer träffa människor från hela världen.
Utan att lämna hemmakontoret.
På det här företaget brinner man för att skapa wellness- och spaupplevelser i unika miljöer till havs. Här är välmående, omtanke och personlig utveckling inte bara ord på en hemsida, det genomsyrar verksamheten på riktigt. Du blir en del av en arbetsplats där det finns utrymme för både stora idéer, kreativitet och en kultur som utmanar den klassiska kontorsmallen. Där ingen höjer på ögonbrynen om du föreslår ett kallbad, ett yogapass eller en promenad i stället för en klassisk AW.
Verksamheten växer snabbt och under de kommande åren kommer behovet av nya medarbetare att fortsätta öka i takt med expansionen.
Rollen är helt på distans och du kan arbeta varifrån du vill. Samtidigt ser vi gärna att du tidigt får möjlighet att besöka verksamheten för att uppleva miljön och människorna bakom den.
Hur kan en dag se ut i din roll?Du börjar dagen med en kopp kaffe och en snabb avstämning med teamet. Därefter väntar kandidater från olika delar av världen i kalendern. Ena stunden går du igenom en ansökan från en spaterapeut från Bali, nästa pratar du med en receptionist från Italien eller håller en intervju med en massör från Kanada. Din uppgift? Att förstå människan bakom CV:t och hjälpa teamet att hitta personer som både har rätt kompetens och kommer trivas i kulturen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Granska och selektera inkommande ansökningar.
Ha första kontakt med kandidater från olika delar av världen.
Genomföra inledande intervjuer.
Bedöma motivation, personlighet och servicekänsla.
Säkerställa en positiv kandidatupplevelse genom hela processen.
Arbeta i företagets rekryteringssystem och hantera kandidatflöden.
Bidra till att bygga upp en stark kandidatpool inför framtida rekryteringar.
Du får en gedigen introduktion och kommer att arbeta nära en erfaren kollega som lär dig verksamheten från grunden.
Vi tror att rätt person för rollen har...... Arbetat inom spa, hotell, restaurang, kundservice eller någon annan verksamhet där människor står i centrum.
• Rest mycket, bott utomlands eller mött människor från olika kulturer.
• En vilja att ta nästa steg i karriären men fortfarande arbeta nära människor varje dag.
Som person är du:
Omtänksam och genuint intresserad av människor.
Ansvarsfull och självgående.
Nyfiken och öppen för olika perspektiv och kulturer.
Strukturerad utan att bli fyrkantig.
Prestigelös och samarbetsorienterad.
Bekväm med digitala verktyg och system.
Flytande i engelska, både i tal och skrift.
Du behöver inte ha arbetat med rekrytering tidigare.
Det viktigaste är att du har god människokännedom, stark servicekänsla och en vilja att lära dig.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO med fast månadslön och goda förmåner.
Övrig informationOmfattning: Heltid
Start: September
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst Kontakt
Filippa Danell filippa.danell@oio.se Jobbnummer
9981580