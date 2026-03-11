Junior lönekoordinator och ekonomiassistent till Stockholm city
2026-03-11
Vi söker en junior lönekoordinator och ekonomiassistent till vår kund. Tjänsten passar dig som är i början av din karriär inom lön och ekonomi, är noggrann, serviceinriktad och vill utvecklas i en varierad administrativ roll.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Stöd i löneadministrativa uppgifter såsom bankavstämnningar, kontroll av underlag och registrering i lönesystem.
Underhåll och uppdatering av personalregister och anställningsuppgifter.
Hjälpa till vid beredning av löner, inklusive inmatning av avdrag, tillägg och attestflöden under handledning.
Hantera av lönekonton och rapportera avvikelser till ansvarig löneadministratör.
Stöd till ekonomiavdelningen med leverantörsreskontra, registrering av fakturor och arkivering.
Kontakt med medarbetare och chefer för att besvara frågor kring löneprocesser och administrativa rutiner.
Delta i utveckling och förbättring av processer och dokumentation kring löne- och ekonomiadministration.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning, gärna ekonomisk inriktning; eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller löneadministration är ett krav.
Praktisk erfarenhet av administrativt arbete, gärna med inslag av löne- eller löneadministrativa uppgifter.
Grundläggande systemvana; erfarenhet av lönesystem (t.ex. Hogia, Visma eller Fortnox) och affärssystem är meriterande.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Noggrann, strukturerad och van att prioritera flera uppgifter samtidigt.
Diskret och pålitlig med förmåga att hantera konfidentiell information.Om tjänsten
Tillsättning: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: På plats på kundens kontor 2 dagar i veckan samt möjlighet till hybrid 3 dagar.
Uppdrag: Direktrekrytering till kund.
Vid frågor om tjänsten, kontakta vår Konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
