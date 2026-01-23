Junior lönekonsult till välkänd byrå i Uppsala!
People of Interim & Finance Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-01-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People of Interim & Finance Sweden AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Västerås
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du ett eller några års erfarenhet inom lön och känner dig redo att ta nästa steg? Vill du arbeta nära kund, ansvara för hela löneprocessen och samtidigt vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om möjlighetenSom lönekonsult hos vår kund blir du en viktig del av ett kompetent löneteam och du ansvarar självständigt för hela löneflödet, från start till färdig leverans. Rollen innebär ett nära samarbete med bolagets kunder, där du fungerar som rådgivare och kontaktperson i lönefrågor. Arbetet omfattar bland annat löpande löneadministration, rapportering till myndigheter och externa parter samt tolkning och tillämpning av lagar och regelverk. Du kommer att arbeta med både svenska och internationella kunder inom olika branscher, vilket ger en varierad och utvecklande vardag.
Vi ser att du är en person som gillar att vara på kontoret och trivs i den dagliga dialogen med kollegor och kunder. Samtidigt finns det möjlighet till hybridarbete, där cirka 50/50 kontor och distans är möjligt för dig som önskar. Även om du arbetar självständigt värdesätter vi samarbete högt och många uppdrag genomförs tillsammans och stor vikt läggs vid teamkänsla och kunskapsutbyte, både i det dagliga arbetet och i gemenskapen på kontoret.
Är detta du?Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och trivs i en rådgivande roll med mycket kundkontakt. Du är strukturerad, tar ansvar för ditt arbete och har ett genuint intresse för att leverera kvalitet. Samtidigt är du social och tycker om att bidra till ett positivt arbetsklimat där samarbete och relationer står i fokus.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och vill fortsätta utvecklas inom löneområdet, både professionellt och personligt. Vidare ser vi att du har eftergymnasial utbildning inom lön (YH) eller motsvarande och därefter cirka 1-3 års erfarenhet av självständigt lönearbete, gärna från byrå. God systemvana och ett intresse för digitala verktyg (erfarenhet av Hogia Lön+ är meriterande) är också viktiga saker samt att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
På detta bolag får du möjlighet att växa i en organisation som värdesätter både kompetensutveckling och trivsel. Du får tidigt ansvar och har möjlighet att påverka ditt arbete och din fortsatta karriär. Du erbjuds attraktiva förmåner, friskvård, sociala aktiviteter och, kanske viktigast av allt: engagerade och stöttande kollegor. Företaget har haft branschens nöjdaste kunder sedan 2013 och utses regelbundet till Karriärföretag. De tror på långsiktighet och på att medarbetarna själva är med och formar sin framtid i organisationen.
Vi svarar gärna på frågor
För frå Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249) Jobbnummer
9702686