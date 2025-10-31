Junior lånehandläggare till Reducero Örebro

Reducero AB / Säljarjobb / Örebro
2025-10-31


Visa alla säljarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Reducero AB i Örebro, Stockholm, Göteborg eller i hela Sverige

Vill du utvecklas inom försäljning och finans och samtidigt hjälpa Sveriges låntagare med deras ekonomi?

Är du social, tävlingsinriktad och motiveras av att nå resultat? Vill du jobba i en energifylld miljö där du utvecklas snabbt och får värdefull erfarenhet inom försäljning och ekonomi? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Som låneförmedlare på Reducero är du den första kontakten med våra kunder. Din uppgift är att guida dem genom ansökningsprocessen, förstå deras behov och boka in dem för rådgivning. Du blir en del av ett säljdrivet team där vi firar framgångar tillsammans!
Vi letar efter dig som älskar att prata med människor, drivs av mål och vill bygga en karriär inom försäljning. Erfarenhet är inget krav - vi ger dig all utbildning du behöver för att lyckas!

Vad vi erbjuder dig? En arbetsplats med energi, driv och en stark teamkänsla
Trygg garantilön med en attraktiv provisionsmodell
Utbildning i försäljning, bankmarknaden och låneförmedling - bli en stjärna på kundkontakt!
Snabb utveckling för rätt person - väx in i rollen som rådgivare
Tävlingar, AW:s och resor med företaget - vi har kul på jobbet!
Centralt beläget kontor i Örebro


Vi söker dig som: Social och gillar att bygga relationer
Har ett intresse för ekonomi och vill utvecklas inom försäljning
Är en tävlingsmänniska som motiveras av att uppnå mål.
Uthållig och ser utmaningar som möjligheter
Motiveras av en prestationsbaserad lön

Det är meriterande om du tidigare arbetat med försäljning eller rådgivning inom bank och försäkring.
Övrig information
Arbetstider mån-tors: 08:30-17:00 fre: 08:30-16:00
Snabb karriärmöjlighet inom rådgivning och försäkringsförmedling
Tacksam prestationsbaserad lön, garanterad ersättning oavsett resultat


Publiceringsdatum
2025-10-31

Tillträde
Vi anställer löpande handläggare till Örebro. Du är alltid välkommen att söka genom att klicka på knappen nedan.

FrågorHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på elsa.abrahamsson@reducero.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Reducero AB (org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se

Kontakt
Elsa Abrahamsson
elsa.abrahamsson@reducero.se

Jobbnummer
9584010

Prenumerera på jobb från Reducero AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Reducero AB: