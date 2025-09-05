Junior lånehandläggare till Reducero Örebro
Reducero AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2025-09-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Reducero AB i Örebro
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom försäljning och finans och samtidigt hjälpa Sveriges låntagare med deras ekonomi?
Är du social, tävlingsinriktad och motiveras av att nå resultat? Vill du jobba i en energifylld miljö där du utvecklas snabbt och får värdefull erfarenhet inom försäljning och ekonomi? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Som låneförmedlare på Reducero är du den första kontakten med våra kunder. Din uppgift är att guida dem genom ansökningsprocessen, förstå deras behov och boka in dem för rådgivning. Du blir en del av ett säljdrivet team där vi firar framgångar tillsammans!
Vi letar efter dig som älskar att prata med människor, drivs av mål och vill bygga en karriär inom försäljning. Erfarenhet är inget krav - vi ger dig all utbildning du behöver för att lyckas!
Vad vi erbjuder dig? En arbetsplats med energi, driv och en stark teamkänsla
Trygg garantilön med en attraktiv provisionsmodell
Utbildning i försäljning, bankmarknaden och låneförmedling - bli en stjärna på kundkontakt!
Snabb utveckling för rätt person - väx in i rollen som rådgivare
Tävlingar, AW:s och resor med företaget - vi har kul på jobbet!
Centralt beläget kontor i Örebro
Vi söker dig som: Social och gillar att bygga relationer
Har ett intresse för ekonomi och vill utvecklas inom försäljning
Är en tävlingsmänniska som motiveras av att uppnå mål.
Uthållig och ser utmaningar som möjligheter
Motiveras av en prestationsbaserad lön
Det är meriterande om du tidigare arbetat med försäljning eller rådgivning inom bank och försäkring.
Övrig information
Arbetstider mån-tors: 08:30-17:00 fre: 08:30-16:00
Snabb karriärmöjlighet inom rådgivning och försäkringsförmedling
Tacksam prestationsbaserad lön, garanterad ersättning oavsett resultat Publiceringsdatum2025-09-05Tillträde
Vi anställer löpande handläggare till Örebro. Du är alltid välkommen att söka genom att klicka på knappen nedan.
FrågorHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på elsa.abrahamsson@reducero.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reducero AB
(org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se Kontakt
Elsa Abrahamsson elsa.abrahamsson@reducero.se Jobbnummer
9494857