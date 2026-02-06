Junior lånehandläggare till Reducero i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Örebro
, Stockholm
Vill du utvecklas snabbt inom försäljning och finans och samtidigt hjälpa Sveriges låntagare med deras ekonomi?
Vill du bygga en karriär inom försäljning och privatekonomi, samtidigt som du hjälper människor få en bättre ekonomisk framtid? Är du social, tävlingsinriktad och motiveras av tydliga mål, utveckling och möjligheten att påverka din egen lön?
Då är Reducero rätt plats för dig!
Som låneförmedlare på Reducero är du den första kontakten med våra kunder. Din uppgift är att guida dem genom ansökningsprocessen, förstå deras behov och boka in dem för rådgivning. Du blir en del av ett säljdrivet team där vi firar framgångar tillsammans!
Vi letar efter dig som älskar att prata med människor, drivs av mål och vill bygga en karriär inom försäljning. Erfarenhet är inget krav - vi ger dig all utbildning du behöver för att lyckas!
Vad vi erbjuder dig?
En arbetsplats med energi, driv och en stark teamkänsla
Trygg garantilön med en attraktiv provisionsmodell
Utbildning i försäljning, bankmarknaden och låneförmedling - bli en stjärna på kundkontakt!
Snabb utveckling för rätt person - väx in i rollen som rådgivare
Tävlingar, AW:s och resor med företaget - vi har kul på jobbet!
Vi söker dig som:
Social och gillar att bygga relationer.
Har ett intresse för ekonomi och vill utvecklas inom försäljning.
Är en tävlingsmänniska som motiveras av att uppnå mål.
Uthållig och ser utmaningar som möjligheter.
Motiveras av en prestationsbaserad lön.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med försäljning eller rådgivning inom bank och försäkring.
Övrig information
Arbetstider mån-fre 09:00-17:00
Tacksam prestationsbaserad lön, garanterad ersättning oavsett resultat
Publicering: 2026-02-06
Vi anställer löpande handläggare till Göteborg. Du är alltid välkommen att söka genom att klicka på knappen nedan.
Vart finns vi?
Adress: Vädursgatan 5 i Gårda, Göteborg.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Detta är ett heltidsjobb.
Reducero AB (org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se
Kontakt: Elsa Abrahamsson elsa.abrahamsson@reducero.se
9727564