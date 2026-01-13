Junior KYC Specialist till storbank i Solna
SJR in Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
SJR tillsätter nu en Junior KYC Specialist till storbank med kontor i Solna. Detta är ett konsultuppdrag via SJR, med start 9e februari och inledningsvis året ut med chans till förlängning. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal. I denna process kommer en bakgrundskontroll göras på slutkandidaten.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att förebygga finansiell brottslighet och säkerställa att vår kund följer gällande AML-regelverk. Som KYC-specialist kommer du att arbeta med kundkännedom, Customer Due Diligence genom riskbaserade analyser vid periodiska KYC-granskningar. Rollen kräver noggrannhet, integritet och förmåga att hantera känslig information.
Ansvarsområden
• Utföra KYC-granskningar genom insamling, analys och lagring av data och dokumentation.
• Säkerställa att granskningar är korrekta, effektiva och följer regelverk.
• Genomföra riskbaserade kundanalyser vid periodiska kontroller.
• Samarbeta med teamet för att förebygga finansiell brottslighet och säkerställa compliance.
• Hantera känslig information med hög integritet.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med 0-3 års erfarenhet, gärna inom compliance, risk eller AML/KYC. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av arbete med regelverk eller finansiella processer är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, noggrann och detaljorienterad med starkt kritiskt tänkande. Du har förmåga att planera och prioritera, är självgående men samtidigt en god teamspelare. Integritet är en självklarhet för dig, och du trivs med att ta ansvar i en strukturerad miljö.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1785". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9681177